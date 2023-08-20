وردة سوداء بـ 30 مليون دولار من رولز رويس

كشفت “رولز رويس موتور كارز ليمتد” النقاب عن أحدث سلسلة حصرية من سياراتها وهي “رولز رويس دروبتيل” Droptail ، واسمها “الوردة السوداء” La Rose Noire بسعر 30 مليون دولار، كما أوردت وكالة “بلومبيرج“.

والسيارة الجديدة مستوحاة من اليخوت الشراعية عالية السرعة في ثلاثينيات القرن الماضي، تتسع السيارة لفردين وتأتي بسطح صلب قابل للإزالة مصنوع من ألياف الكربون والزجاج الكهربائي الذي يغير كمية الضوء التي تدخل إلى الداخل بلمسة زر واحدة. ولم يتم الإعلان عن أسعار محددة للسيارة، لكن من المقدر أن تكلف أكثر من 30 مليون دولار. وأكد متحدث باسم الشركة أن تكلفة المركبات السابقة، والتي كانت أقل تعقيداً، تزيد عن 28 مليون دولار.

وتتميز السيارة بشكل خارجي منخفض متدل وأنيق يشبه اليخت الفاخر عالي التقنية؛ فقط مقابض الأبواب وزخرفة غطاء المحرك Spirit of Ecstasy وحرفا RR تقطع الخطوط الواضحة من الأمام إلى الخلف. وتشتمل مقابض الأبواب على آلية قفل مخفية ومصباح مؤشر مدمج بشكل خفي.

ويختلف تصميم السيارة المتأثر بشكل بحري عن تصميم السيارة المكشوفة، الذي يخزن الجزء العلوي من السيارة في المقصورة الخلفية ويرفعه ويخفضه تلقائياً عند الأمر. بدلاً من ذلك، يجب إنزال الجزء العلوي من السيارة يدوياً على السيارة. هذه هي أول سيارة من طراز رودستر من رولز رويس في العصر الحديث، على الرغم من أن سيارات رولز-رويس الأوائل تضمنت سيلفر جوست Sluggard من عام 1912 وسيلفر جوست بيكاديللي من عام 1925.

يبلغ طول السيارة 5.3 متر (17.3 قدم) وعرضها 2 متر (6.5 قدم) ، وهي تحمل نفس محرك V-12 مزدوج الشاحن سعة 6.75 لتر ومواصفات الأداء الموجودة في طراز “رولز رويس جوست” Rolls-Royce Ghost. وصنعت رولز رويس إطاراً أحادياً جديداً من Droptail مصنوعاً من الألومنيوم والفولاذ وألياف الكربون. ورفض متحدث باسم الشركة تأكيد وزن السيارة.

وبالمقارنة مع سيارات رولز رويس الأخرى مثل Specter الكهربائية، فإن المقصورة الداخلية من Droptail بسيطة للغاية، حيث توفر ثلاثة أزرار أساسية فقط على لوحة القيادة الخشبية المنحنية وصندوق الشمبانيا المطابق. وتتحكم الأزرار في المهام السريعة مثل أضواء الخطر، بينما يقع الجزء الأكبر من أدوات التحكم في السيارة في الكونسول الوسطي. وتم تشطيب أكثر من 1600 قطعة خشبية وتركيبها يدوياً على مدار عامين.

على غرار سيارة باتور Batur القابلة للتخصيص التي تبلغ قيمتها 2.1 مليون دولار، تعتبر Droptail هي الدفعة الثالثة من سلسلة Coachbuilt التي تنتجها شركة السيارات، والتي تتيح للأثرياء تصميم سيارة لمرة واحدة بوظائف متخصصة فريدة لسيارتهم، لكنها أكثر حصرية وتكلفة بكثير من سيارة Batur القابلة للتخصيص والتي تبلغ 2.1 مليون دولار أمريكي.

وفي العام الماضي ، باعت رولز رويس 6021 سيارة ، بزيادة 8% عن عام 2021 حين تجاوزت المبيعات 6000 سيارة للمرة الأولى في تاريخ الشركة الممتد 118 عاماً.