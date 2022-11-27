وداعا لحساسية الجلوتين.. تونسيات ينتجن دقيقا من ثمرة البلوط

خاص _ أريبيان بزنس

نجحت مجموعة من النساء في قرية صغيرة شمال غرب تونس يضمهن مشروع مشترك معا كشركة تعاونية بعد عمل مضنٍ من اكتشاف نوع جديد من الدقيق خالٍ من الجلوتين، في تجربة فريدة تخطو نحو العالمية.

يستعمل الدقيق في صنع الخبز الخالي من الجلوتين الموجه للأشخاص الذين يعانون من حساسية الجلوتين وهو أحد مكونات الدقيق.

وتقول نورة النووي مديرة المشروع في حديثه لـ”أريبيان بزنس”: إنها وزميلاتها في المشروع تمكنوا من استخدام ثمار شجرة البلوط التي يكثر زراعتها في ونس، وليس لها استعمالات في إنتاج هذا النوع من الدقيق الخالي من الجلوتين.

طلبات من دول العالم

• كشفت “النووي” أن فكرة المشروع حققت نجاحا كبيرا وأنها الآن بصدد استقبال طلبات من عدد من دول العالم من بينها مطاعم من هولندا، وأوضحت مزيدا من التفاصيل بشأن مشروعها قائلة:

• الجلوتين هو مركب بروتيني موجود بشكل طبيعي في بعض الحبوب، بما في ذلك القمح والشعير والشوفان. في المقابل يعاني بعض الأشخاص مما يعرف بحساسية الجلوتين.

• لا يوجد تعريف دقيق لحساسية الجلوتين لكنها تشير بشكل أساسي إلى وجود أعراض جانبية أو تفاعلات مؤذية عند تعرض الجسم للجلوتين، وتحسن هذه الأعراض عند اتباع نظام غذائي خال من الجلوتين.

• يحتوي مشروع الشركة التعاونية على عدد من المشاريع الصغيرة من بينها صناعة الدقيق الخالي من الجلوتين .

• يشغل المشروع أكثر من 10 فتيات من أصحاب الشهادات العليا.

• حظي المشروع بزيارة السفير الأمريكي في تونس والسفير الألماني في تونس.

• بعد دراسات معمقة على الدقيق الخالي من الجلوتين تأكدت القيمة الغذائية للدقيق إضافة إلى مكوناته البيولوجية الخالية من الأسمدة والأدوية وهو ما جعله محل طلب كبير من الحرفاء.

• تثمين ثمرة البلوط يعتبر المرحلة الأولى في مشروع كبير لتثمين الثروات الطبيعية.

• التعاون مع مراكز البحث والجامعات الخاصة لن ينتهي فقط عند الدقيق الخالي من الجلوتين.

عام من التجارب

تقول نورة النووي وهي بجانب إدارتها للمشروع تعمل في التعليم الابتدائي إنها تمكنت من التنسيق مع إحدى الجامعات الخاصة من أجل إجراء التجارب على هذه الثمرة.

وتوضح “النووي” في حديثها لـ”أريبيان بزنس” أن ثمرة البلوط لم تكن مهمة في منطقتهم رغم كثافة أشجار البلوط في غابات الشمال الغربي بتونس، لكنها في بعض الأحيان تستعمل كعلف للحيوانات، فقررت الاتصال بإحدى الجامعات الخاصة ليبدأ العمل والتجارب على هذه الثمرة.

وبعد نحو عام كامل من التجارب والمعاينات أطلق المشروع النسخة الأولى من المنتج وهو دقيق خال من الجلوتين بقيمة غذائية كبيرة مقارنة بالدقيق المستخرج من الحبوب.

الشركة التعاونية

تندرج الشركة التعاونية التي أسستها نورة النووي ضمن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والذي شهد تطورا كبير في تونس بعد الثورة مما دفع مجلس النواب إلى المصادقة على قانون خاص بهذا النوع من الاقتصاد في سنة 2020 .

وتبرز النووي عددا من الحقائق المهمة عن مشروعها وهذا النوع من المشاريع بشكل عام:

• تنتشر مشاريع الاقتصاد التضامني في الشمال الغربي وتستهدف خاصة النساء وتنشط أكثر في القطاع الفلاحي .

• يتضمن مشروع نورة النووي عددا من المشاريع الصغيرة الأخرى مثل صناعة الجبن الفاخر وقد أعد فريق العمل ورشة خاصة بهذه الصناعة، ويحظى الجبن الفاخر الذي تنتجه الشركة باهتمام كبير من عدد من المؤسسات في تونس.

• تحتوي الشركة أيضا على مشروع إنتاج العسل ومشروع إنتاج المشاتل، وأيضا مشروع لتربية الماعز التي تنتج الجبن الفاخر.

• كما تعتبر الشركة التعاونية مركزا للتكوين لكل من يريد الحصول على تكوين في أحد الاختصاصات السابقة.

• يعتبر المشروع قصة نجاح لأنه يتركز في منطقة ببوش التابعة لمنطقة عين دراهم وهي منطفة رغم جمالها وبيئتها الرائعة فإن سكانها يعانون من بطالة مرتفعة.