فادي طنّوس by فادي طنّوس

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كريستيانو رونالدو سيساعد السعودية في الحصول على تنظيم مونديال 2030

فادي طنّوس by فادي طنّوس
رونالدو مع النصر

أظهر استطلاع للرأي قام به موقع “يوغوف” (YouGov) أن وجود أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المملكة العربية السعودية سيكون له دوراً كبيراً في حصولها على شرف تنظيم بطولة كأس العالم عام 2030.

ووفقاً للاستبيان فقد رأى 70% من الذين شاركوا فيه وهم من سكان السعودية وجارتها الإمارات أن انتقال رونالدو إلى النصر سيساعد المملكة على الفوز باستضافة المونديال بعد 7 سنوات.

وأدى انتقال رونالدو إلى نادي النصر إلى وضع كرة القدم السعودية على خريطة العالم.

وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه بعد نجاح قطر في استضافة كأس العالم 2022، فإن السعودية تخطط لإعادة البطولة إلى الشرق الأوسط مع استخدام رونالدو كسفير للملف.

وأظهر الاستطلاع أن 75% في السعودية و71% في الإمارات يرون أن انتقال رونالدو سيكون عاملاً مساعداً لمساعي المملكة في الفوز بشرف استضافة كأس العالم لكرة القدم 2030.

وأشار الموقع إلى أنه تم اختيار المشاركين في استطلاع الرأي على أساس أنهم من متابعي كرة القدم الذين يعتبرون مشاهدة المباريات واحدة من أهم اهتماماتهم.

ورأى 77% في السعودية و73% في الإمارات أن انتقال رونالدو إلى النصر سيكون تأثيره إيجابياً على كرة القدم والمملكة بشكل عام، في مقابل 72% في السعودية و76% يعتقدون أن حضور “الدون” في النصر سيكون إيجابياً على مستقبل النادي.

وأظهر استطلاع الرأي أن 71% في كل من البلدين يرون أن انتقال رونالدو للفريق السعودي سيحول أنظار العالم إلى المملكة ويجعل منها لاعباً رئيسياً في الرياضة.

وأخيراً، عندما سئل المشاركون عما إذا كان انتقال رونالدو إلى السعودية سيشجع المزيد من لاعبي البطولات الأوروبية على الانتقال إلى السعودية، ردت أغلبية كبيرة في كلا البلدين بتأكيد إيجابي، بواقع 82% في السعودية و73% في الإمارات.       

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