كشفت أمالا؛ وجهة السفر السعودية الراقية، عن أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام في الساحل الشمالي الغربي للمملكة.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية مساء اليوم الأحد في تغريدة مقتضبة “أمالا تعلن عن أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام في الساحل الشمالي الغربي للمملكة وسيضم المنتجع 13 فيلا بالإضافة إلى 52 غرفة وجناح فندقي”، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

"أمالا" تعلن عن أول علامة تجارية فندقية مختصة بالرفاهية والاستجمام في الساحل الشمالي الغربي للمملكة وسيضم المنتجع 13 فيلا بالإضافة إلى 52 غرفة وجناح فندقي#الإخبارية pic.twitter.com/9LPsRXwqsA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2023

وتشرف شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير العقاري، والمعروفة سابقاً باسم “شركة البحر الأحمر للتطوير”، على تطوير وجهتين سياحيتين فاخرتين في المملكة العربية السعودية، هما وجهة “البحر الأحمر” و”أمالا“، اللتان توليان اهتماماً بالغاً بتحقيق أعمق أثر إيجابي ملموس على الإنسان والطبيعة.

فيديو | "أمالا" تكشف عن أول علامة تجارية فندقية تضم 13 فيلا و52 غرفة فندقية تعمل بالكامل على الطاقة المتجددة#الإخبارية #نشرة_التاسعة pic.twitter.com/d1bRTG9JML — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2023

مشروع أمالا

أمالا، الواقعة على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، هي وجهة عالمية فائقة الرفاهية، وتعتبر أمالا مكونًا أساسيًا في استراتيجية رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد من خلال تمكين النمو السريع في قطاع السياحة. وستوفر الوجهة الممتدة على مدار العام والتي تبلغ مساحتها 4155 كيلومتر مربع ثلاثة آلاف غرفة فندقية في نحو 25 فندقًا، بالإضافة إلى الفيلات السكنية الخاصة والشقق والمنازل، إلى جانب مؤسسات البيع بالتجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة والمرافق الصحية والترفيهية.

وتنافس أمالا كافة المدن العالمية بجمعها أفضل المعايير السياحية في مكان ووقت واحد، فهو عبارة عن واجهة سياحية على ساحل البحر الأحمر للنقاهة والصحة والعلاج، فيضمن لزائريه قضاء تجارب لا مثيل لها من خلال أجواء الهدوء والطبيعة والسكينة المتوفرة فيه.

وموقع مشروع أمالا على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة العربية السعودية، تحديداً ضمن محمية الامير محمد بن سلمان الطبيعية، حيث سيتم تطوير المشروع ضمن ثلاث مناطق من المحمية الطبيعية.

وتمتد مساحة المشروع لأكثر من 3800 كيلو متر مربع، وما يميزه أيضاً أنه يتوسط موقعه مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر السياحي، ليكون بذلك واحداً من المشاريع الضخمة لمجموعة البحر الأحمر.

مميزات وركائز مشروع أمالا

يتميز مشروع أمالا بالمناخ المعتدل على مدار العام بوقوعه على ساحل البحر الأحمر، فهو يشكل موقع استراتيجي مركزي بين أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وكون المشروع وجهة سياحية فاخرة غير مسبوقة، فهو يقوم على ثلاثة ركائز أساسية هي:

تريبل باي

بإطلالته الخلابة على الجبال الشاهقة والرمال البيضاء والشعاب المرجانية، سيكون بذلك المقر الأنسب والمكان الأمثل للاسترخاء والاستجمام وممارسة الرياضات المختلفة.

سيضم تريبل باي عدد من المرافق الصحية والمنتجعات العالمية، بالإضافة إلى وجود عدد من أنشطة الاستجمام الاستثنائية، علاوة عن وجود أكاديمية رائدة لممارسة الرياضة، كما سيضم مرافق منوعة للأندية الرياضية والتي تشمل على التالي: الفروسية، والبولو، وسباق الهجن، والصقور، والغولف، والتنس.

الجزيرة

تم تصميم الجزيرة ومرافقها المختلفة لتكون ملاذاً للفنانين، حيث يجدون عليها كل ما يحتاجونه من محلات حرفية واستديوهات فنية ومعارض ومختلف المرافق التي تحتضن أنواع الفنون المختلفة، كما تتميز الجزيرة بوجود الحدائق العربية التي تم تصميمها على هيئة متحف حي للأعمال الفنية والمنحوتات والمناظر الطبيعية، إضافة إلى تمكينك من عيش رفاهية تجربة المنتجعات الفاخرة على واجهة الشاطئ لتكون بذلك أكثر الجُزر تميزاً على ساحل البحر الأحمر.

الساحل المطور

مع الحرص على الالتزام الكامل بالحفاظ على الطبيعة في الساحل المطور، لا بد من عيش بعض المتعة والمغامرات البحرية في جمال الطبيعية الخلابة أثناء الرحلة.

من التطلعات أيضاً أن يصبح الساحل في مشروع امالا مركز للفن والثقافة في الشرق الأوسط، وأن يكون مقراً لتجمع النخبة من المثقفين وعشاق الفن من مختلف أنحاء العالم.

كما سيضم الساحل المطور متحف للفن المعاصر، وسيتم إحياء الساحل بعدد من البرامج والفعاليات الثقافية والفنية من مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى منطقة ثقافية مميزة.

فقد تم الإعلان عن جدول من الفعاليات والمعارض الفنية والثقافية ومحافل منوعة على مدار العام، إضافة إلى الاهتمام بتوفير ورش خاصة بالفنانين ومتاجر منوعة ليقوموا باستعراض أعمالهم، وبالتأكيد لا تكتمل الرفاهية دون وجود أرقى المطاعم.

أما عن الرياضة، فقد تعهدت أمالا بتوفير مرافق فاخرة لممارسة مجموعة من رياضة النخبة، مثل الغولف والبولو والفروسية، بالإضافة إلى العديد من المغامرات المائية ورحلات الغوص والغواصات لاستكشاف الشعاب المرجانية وما تخفيه الحياة البحرية من جمال وأسرار.