وجهات “شروق” تستعد لعيد الفطر المبارك بمجموعة من العروض والأنشطة بالشارقة

تتنوع بين العروض الأدائية التراثية والعروض على باقات المغامرات والأنشطة لجميع أفراد العائلة

تقدّم وجهات هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير “شروق” العائلية العديد من التجارب المميزة لزوارها للاحتفال بعيد الفطر المبارك بمجموعة من الأنشطة المتنوعة والعروض التي تناسب جميع الفئات وأفراد العائلة، وتشمل الوجهات جزيرة النور، ومركز مليحة للآثار، والقصباء، وواجهة المجاز المائية، وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان، وحدائق المنتزه

جزيرة النور، الوجهة الاستثنائية ذات المناظر الخلابة في قلب المدينة، تقدّم تذاكر “الفن في الطبيعة” للدخول خلال فترة عيد الفطر ولمدة أربعة أيام. التذكرة تتناسب مع جميع الأعمار، وسيحظى الزوار بهذه التذكرة على ورقة تعريف للنباتات الموجودة في الجزيرة والاستمتاع بجولة بين الأشجار والنباتات المميزة والمتنوعة، إلى جانب تمكن الزوار من الرسم خلال تجربة إبداعية بين الطبيعة والنباتات في جزيرة النور، إذ سيتم توفير جميع المعدات الفنية مع إعطاءهم الإرشادات الأساسية لرسم المناظر الطبيعية.

يمكن للزوار المشاركة أيضاً في أنشطة أخرى مثل الرسم على الوجه مجاناً، وجلسات الفن والحرف اليدوية، وصنع بطاقة تهنئة خاصة بهم، إلى جانب فرصة اخيارهم صفحة للتلوين ضمن مجموعة جزيرة النور لكتب التلوين لإضافة لمستهم الفنية عليها.

تحتوي جزيرة النور على تشكيلة متنوعة من الأشجار والنباتات، حيث تم زراعة أكثر من 70 ألف نبتة وشجرة، تتنوع بين أصناف محلية وأخرى غربية، إلى جانب بيت الفراشات والذي يتضمن على 500 صنف من الفراشات، مما يوفر تجربة مليئة بالمتعة لكل أفراد العائلة خلال عيد الفطر المبارك. للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الرقم

065067000 أو 0569929983

يقدّم مركز مليحة للآثار، الوجهة التاريخية في صحراء مليحة، باقات مغامرات مميزة خلال عيد الفطر، بعروض تتضمن شراء تذكرة والحصول على أخرى مجاناً ضمن مجموعة واسعة للأنشطة والمغامرات.

يمكن للزوار الاستمتاع بعرض “اشتر تذكرة واحصل على الأخرى مجاناً” على الباقات والأنشطة التعليمية والتي تتضمن الورش مثل ورشة النباتات والحيوانات، وورشة أصوات من الماضي، وورشة استكشاف العالم المفقود بالإطلاع على الحفريات. يشمل العرض للجولات الصحراوية والأثرية وأيضاً تجارب التخييم، إذ سيتمكن الزوار من قضاء ليلة تحت النجوم في صحراء مليحة.

إلى جانب خصم بقيمة 30% على جولات ركوب الخيل، والتي تتضمن الجولات التدريبية، وتجارب المغامرات الأخرى مثل القيادة الذاتية لدراجات الكثبان الرملية، وجولة “آركي موغ”، وجولة مسار جبل بحيص.

للزوار المهتمين بقضاء وقت للاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية، يمكنهم الاستمتاع بتجربة استراحة غروب الشمس، والتي يتضمنها الخصم أيضاً. لمعرفة المزيد وللحجوزات، يرجى التواصل عبر الرقم 068021111 أو عبر الموقع www.discovershurooq.ae

ولإضافة المزيد من الأجواء الاحتفالية، ستتواجد العروض التراثية بتقديم الفرق الشعبية مثل فرق الحربية والليوا في وجهات “شروق” المختلفة وهي القصباء، وواجهة المجاز المائية، وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان وحدائق المنتزه. تستمر العروض الشعبية على مدار 3 أيام من إجازة عيد الفطر، والتي تبدأ من الساعة 6:45 مساءً وتستمر إلى 10:00 مساءً.

تتوفر الأنشطة المتنوعة في هذه الوجهات والتي تتضمن “قوارب الشارقة” في القصباء وواجهة المجاز المائية للزوار، إلى جانب ركن الألعاب للأطفال في كل وجهة، ومجموعة الخيارات المتنوعة من المطاعم بخصوماتها والعروض المميزة المقدمة خلال إجازة عيد الفطر.