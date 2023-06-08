بتيل توسع محفظتها من وجهات الطعام بإطلاق مخبز جديد

أعلنت شركة بتيل عن إطلاق مخبز بتيل، مفهوم فن الطهو الجديد الذي يهدف إلى توسيع انتشار ثقافة المقاهي في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على الطعام والشراب المناسب وعالي الجودة.

ويأتي إطلاق أول مخبز بتيل مؤخراً في مركز ويتروز المجتمعي بمدينة خليفة في أبوظبي، بالتزامن مع الاستعدادات لافتتاح أول فروع المخبز بدبي في برج إندكس بمركز دبي المالي لاحقاً هذا الصيف.

ويعد مخبز بتيل أحدث الإضافات إلى محفظة بتيل من متاجر البيع بالتجزئة ومقاهي كافيه بتيل، كما يجسد جوهر علامة بتيل الذي يركز على تقديم تجربة طعام مناسبة تجمع بين الجودة وفنون الطهي والخدمة السريعة.

ويقدم مخبز بتيل قائمة متنوعة من الأصناف المحضرة من المكونات الطازجة، بدءاً من أصناف القهوة ذات المنشأ الواحد ووصولاً إلى الخبز العضوي والمعجنات الشهية والسلطات الصحية ومختلف أنواع السندويش المغذية، والتي يشرف على تحضيرها فريق من الخبازين والطهاة وخبراء تحضير المشروبات الموهوبين.

ويتيح مخبز بتيل للزوار تناول الطعام وسط أجواء مريحة تزينها التصاميم الداخلية المعاصرة والأنيقة، أو طلب الوجبات الخارجية الجاهزة مباشرة من ركن التحضير. ويحضر مخبز بتيل الوجبات الطازجة بشكل يومي وفق أعلى معايير الجودة، حيث يتم إعداد وجبات الفطور والسلطات والسندويشات حسب الطلب، بينما يعرض الركن الزجاجي مجموعة واسعة من المعجنات الطازجة والحلوة وأصناف الكرواسان والحلويات والأرغفة الكاملة.

وتحافظ بتيل على جودة منتجاتها بفضل خبرتها التشغيلية الواسعة، حيث تعتمد أفضل العمليات وتقنيات الإنتاج المبتكرة، بما في ذلك أفران الخبز الحراري التي يمكن برمجتها مركزياً.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الدكتور عطا أتمار، المدير التنفيذي في شركة بتيل العالمية: “يقدم مخبز بتيل مفهوماً فريداً يعتمد على موارد الطهو المتنوعة لبتيل والتزامها المستمر بتقديم أعلى معايير الجودة والراحة. وتأتي هذه الخطوة الطبيعية تلبية لاحتياجات العملاء ومدعومة بنجاح بتيل المميز في إطلاق وتشغيل وجهات طعام جديدة. ندرك جيداً أن مخبز بتيل سينال إعجاب عملائنا الحاليين، ونتطلع بحماس كبير لمشاركة شغفنا بالطعام الفاخر مع عملاء جدد”.