أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، ليل اليوم الجمعة، عن وجود ستة محتويات أساسية لوثيقة نقل الإلكترونية التي ستبدأ في تطبيقها صباح غد السبت على جميع الشاحنات الأجنبية المتجهة إلى أراضي المملكة العربية السعودية.

وعبر تغريدة في موقع تويتر، قالت الهيئة المعنية بتنظيم خدمات النقل العام للركاب داخل المدن وبين المدن والإشراف عليها وتوفيرها بالمستوى الجيد بتكلفة مناسبة مع تشجيع الاستثمار في السعودية إن المحتويات الستة هي:

1- بيانات المركبة

2- بيانات السائق

3- بيانات المرسل والمرسل إليه

4- موقع الاستلام والتسليم

5- تاريخ التسليم المتوقع

6- بيانات البضاعة

6 محتويات أساسية لوثيقة نقل الإلكترونية تساهم في تنظيم نشاط نقل البضائع.#الهيئة_العامة_للنقل_TGA pic.twitter.com/iEqlIhdE3x — الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) March 31, 2023

وكانت الهيئة العامة للنقل حددت، يوم 22 مارس/آذار الماضي، يوم غدٍ السبت الموافق لـ 1 إبريل/نيسان 2023 موعداً لتطبيق العمل بوثيقة نقل الإلكترونية على جميع الشاحنات الأجنبية القاصدة لأراضي المملكة، وذلك في إطار دعم الناقل الوطني وضمان تحقيق عدالة المنافسة وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب الاستثمارات، والإسهام في رفع مستوى السلامة والأمان لخدمات نقل البضائع، وتطبيقاً للآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة لأراضي المملكة.

وأوضحت الهيئة أن وثيقة نقل التي يتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية عبر خدمة “توثيق الحمولة”، وتشمل على بيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وكذلك تفاصيل الرحلة ومساراها وبيانات الناقل، تعد متطلباً أساسياً لدخول الشاحنات غير السعودية إلى السعودية.

وقالت إن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة والعابرة لأراضي المملكة أكدت على اقتصار عمليات نقل البضائع داخل المملكة على الناقل الوطني المرخصة وعدم تعاقد التجار والمصانع والمستوردين والمؤسسات والشركات مع مركبات النقل غير السعودية للنقل داخل المملكة.

وأضافت أنه سمح للشاحنات غير السعودية بنقل البضائع من خارج المملكة إلى مدينة وصول محددة أو نقل البضائع في طريق عودتها إلى الدولة القادمة منها من مدينة الوصول نفسها أو المدن التي تقع على مسار طريق العودة، وغير ذلك يتطلب الحصول على تصريح من قِبلها.

وأشارت إلى أنها تتكامل مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتسهيل الإجراءات بحيث يمكن للناقل غير السعودي زيارة بوابة نقل الإلكترونية والتسجيل كمستخدم وإصدار وثيقة النقل من خلال خدمة “توثيق الحمولة” ومن ثم إضافة رقم الوثيقة في بوابة فسح واستكمال باقي الإجراءات في البوابة.

ويأتي ذلك لزيادة مستوى الشفافية في البيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين مطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وتحقيقاً لمستهدفات للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ورؤية المملكة 2030، لتصبح نموذجاً رائداً في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ومركزاً لوجستياً عالمياً، يربط قارات العالم الثلاث؛ آسيا، وإفريقيا، وأوروبا.

تكدس ضخم للشاحنات في منفذ البطحاء – الغويفات باتجاه المملكة pic.twitter.com/XounzF8fay — محمد الكواري (@kuwarimud) April 4, 2023