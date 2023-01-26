نقلت تقارير عن الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكتب بايدن أنها «معلومات حسّاسة ومصنّفة سرية عن أوكرانيا وإيران وبريطانيا، وفقاً لشبكة «سي أن أن، فما تهدد قضيّة الوثائق السريّة بفرص الترشُّح للرئاسة العام القادم 2024، وذلك مع تنامي الغضب في صفوف المعسكر الديموقراطي إزاء تعامل البيت الأبيض مع القضيّة.

الإعلامي جو روجان ذهب بعيدا كالعادة، وبدأ بالتلميح إلى أن الحزب الديمقراطي يسعى للتخلص من بايدن، لكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ يتحينون الفرص للإطاحة بالرئيس، مهدّدين بإطلاق إجراءات العزْل في حقّه، ذلك أنه غير مؤهّل، ولا يصلح لولاية ثانية.

وتثار تساؤلات ومخاوف من أن هانتر بايدن، ابن الرئيس، قد تمكّن من الوصول إلى هذه الوثائق والاطلاع عليها على اعتبار أن المنزل، حيث عُثر على الوثائق، مسجَّل باسم هانتر، أثناء مشاركته في صفقات تجارية دولية مع خصوم الولايات المتحدة (أوكرانيا والصين)».

ويَظهر أن ملفّ الوثائق يتفاقم بصورة لا يمكن الرئيس احتواءها، بما يهدّد فرصه في الإعلان عن الترشُّح لولاية ثانية، بل يمكن أن ينسف خططه لولايته الحالية، والتي تنتهي في 20 كانون الثاني 2025 .