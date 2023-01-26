سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادمقالات

وثائق سريّة عن أوكرانيا تهدد جو بايدن بالعزل و تطيح بحظوظه للفوز بولاية ثانية

سامر باطر by سامر باطر

نقلت تقارير عن الوثائق السرية التي عُثر عليها في مكتب بايدن أنها «معلومات حسّاسة ومصنّفة سرية عن أوكرانيا وإيران وبريطانيا، وفقاً لشبكة «سي أن أن، فما تهدد قضيّة الوثائق السريّة بفرص الترشُّح للرئاسة العام القادم 2024، وذلك مع تنامي الغضب في صفوف المعسكر الديموقراطي إزاء تعامل البيت الأبيض مع القضيّة.

الإعلامي جو روجان ذهب بعيدا كالعادة، وبدأ بالتلميح إلى أن الحزب الديمقراطي يسعى للتخلص من بايدن، لكن الجمهوريون في مجلس الشيوخ يتحينون الفرص للإطاحة  بالرئيس، مهدّدين بإطلاق إجراءات العزْل في حقّه، ذلك أنه غير مؤهّل، ولا يصلح لولاية ثانية.

هانتر بايدن، ابن الرئيس، قديكون قد تمكّن من الوصول إلى هذه الوثائق والاطلاع عليها على اعتبار أن المنزل، حيث عُثر على الوثائق، مسجَّل باسم هانتر

وتثار تساؤلات ومخاوف من أن هانتر بايدن، ابن الرئيس، قد تمكّن من الوصول إلى هذه الوثائق والاطلاع عليها على اعتبار أن المنزل، حيث عُثر على الوثائق، مسجَّل باسم هانتر، أثناء مشاركته في صفقات تجارية دولية مع خصوم الولايات المتحدة (أوكرانيا والصين)».

ويَظهر أن ملفّ الوثائق يتفاقم بصورة لا يمكن الرئيس احتواءها، بما يهدّد فرصه في الإعلان عن الترشُّح لولاية ثانية، بل يمكن أن ينسف خططه لولايته الحالية، والتي تنتهي في 20 كانون الثاني 2025 .

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...