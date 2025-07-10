وايت ويل العقارية توسع عملياتها إلى عُمان لتعزيز حضورها في المنطقة

وسّعت وايت ويل، الوكالة العالمية للعقارات الفاخرة، نطاق أعمالها رسمياً في عُمان، مما يسجّل إنجازاً استراتيجياً في مسيرة نموّها في المنطقة. يُمكّن هذا التوسع الشركة من تلبية الطلب المتزايد من المستثمرين والمشترين الباحثين عن فرص استثمارية في أحد أبرز أسواق العقارات الناشئة في منطقة الخليج. يأتي قرار وايت ويل العقارية دخول سوق عُمان في الوقت الذي تشهد فيه السلطنة حقبةً من التنوع الاقتصادي المتسارع، مدعومةً بالاستراتيجية الحكومية الهادفة لرؤية عمان 2040. تحظى سلطنة عمان باهتمام واسع النطاق من المستثمرين العالميين بفضل اقتصادها المستقر، وازدياد الاستثمارات الأجنبية، والتعديلات على سياسات وقوانين تملّك العقارات للأجانب في مناطق التملك الحر. أرست وايت ويل قاعدة لعملياتها في عُمان عام 2023، وبحلول عام 2024، ازداد طلب المستثمرين بشكلٍ ملحوظ، ما دفع الشركة إلى إنشاء مكتبٍ مُخصّصٍ بقيادة فريقٍ من الوسطاء الضليعين في مسقط. وأكدت سفيتلانا بوليتوفا، الرئيس التنفيذي لوكالة وايت ويل العقارية في عُمان وأبوظبي، التزام الشركة بتعريف المستثمرين العالميين بالسوق العماني الواعد، مع التركيز بشكل خاص على مسقط وصلالة، وهما المدينتان الوحيدتان اللتان يسمحان للمستثمرين الأجانب بتملك العقارات.

منذ دخولها السوق العماني، نجحت وايت ويل في بيع مئات الوحدات العقارية، وتخدم الشركة قاعدة عملاء متنوعة تشمل مستثمرين دوليين ووافدين من دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والهند وغيرها. تضم محفظة وايت ويل في عُمان أكثر من 30 مشروعًا من مطورين عالميين ومحليين موثوقين، مثل دار جلوبال، وموريا للتطوير العقاري، والموج مسقط، بالإضافة إلى التعاون مع مطورين محليين مرموقين. وترى وايت ويل أن عُمان سوق واعد للنمو العقاري طويل الأجل، وتلتزم بدعم هذا النمو من خلال تقديم المشورة للمطورين، وتصميم المنتجات، والتعريف بسوق عُمان العقاري دوليًا.