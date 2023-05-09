والد ميسي ينفي خبر انتقاله إلى السعودية

نفى خورخي ميسي، والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ووكيل أعماله، الأنباء المتداولة بشأن انتقال مهاجم باريس سان جيرمان إلى الهلال السعودي في الصيف المقبل.

وأصدر خورخي بيانا صحفيا، يقول فيه “لم نتوصل لأي اتفاق مع أي فريق للموسم المقبل، سنقرر الأمر في نهاية الموسم”.

أضاف أيضا “لم يتم التوقيع على أي شيء أو نتوصل لاتفاق شفهي، إنها أخبار كاذبة تتردد فقط تستغل اسم ميسي”.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، فجرت مفاجأة قبل ساعات قليلة نقلا عن مصدر سعودي بأن صفقة انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي “تمت”.

وينتهي تعاقد “البرغوث”مع النادي الباريسي بنهاية الموسم الجاري في 30 حزيران/يونيو المقبل، وتنذر كل المؤشرات بأنه لن يجدد عقده مع الفريق الفرنسي.

وارتبط اسم “ليو” مؤخرا بالانتقال إلى الهلال السعودي بعرض فلكي يتراوح بين 400 مليون يورو إلى 600 مليون يورو، مع أنباء أخرى تتكهن بعودته إلى نادي برشلونة الإسباني.

كما رشحت تقارير صحفية النجم الأرجنتيني أيضا للانتقال إلى نادي إنتر ميامي الأميركي.

وقال برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، إن النجم الأسطوري للتانغو سيلعب فى السعودية، وسينضم إليه زميله السابق في برشلونة الإسباني سيرجيو بوسكيتس.