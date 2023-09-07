فادي طنّوس by فادي طنّوس

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والد إيلون ماسك قلق من إمكانية اغتيال نجله

فادي طنّوس by فادي طنّوس
إيلون ماسك

كشفت صحيفة “ذا صن” في نسختها الأميركية أن إيرول ماسك والد الملياردير إيلون ماسك قلق من إمكانية اغتيال نجله.

ووفقاً للصحيفة فإن قلق ماسك الأب يأتي جراء ما يشاع حول أن ابنه يؤثر بشكل سلبي على قرارت الحكومة الأميركية المتعلقة بحرب أوكرانيا.

وقال إيرول ماسك لمراسل صحيفة “ذا صن”: “إنها خطة اغتيال مموهة”.

وفي أيار/مايو من العام الماضي، تحدث إيلون ماسك عن احتمالية أن “يموت في ظروف غامضة” بعد مشادة كلامية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن منح شركته “سبايس إكس” محطات “ستارلينك” للقوات الأوكرانية.

وقال أحد مهندسي منصة “إكس”المعروفة بـ “تويتر” سابقا والمملوكة من ماسك، لشبكة “بي بي سي” إن شخصين تبعوا إيلون ماسك حول مقر الشركة، وبينت دعوى قضائية تم رفعها في شهر أيار/مايو إنه طلب أيضًا بناء “حمام” بجوار مكتبه حتى لا يضطر إلى إيقاظ حراسه في منتصف الليل، لكن المخاوف الأمنية الخاصة بقضيته كانت أكثر وضوحًا خلال الجدل الدائر حول تعقب طائرته الخاصة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

الملياردير إيلون ماسك اقترض مليار دولار من شركته حينما اشترى تويتر

وقال “ماسك” في تغريدة على منصة”إكس” إن مجهولا يلاحق سيارته الخاصة محاولا لفت الانتباه.

وتأتي ذلك بعد أن اقترح الرئيس الأميركي جو بايدن في تموز/يوليو المنصرم التحقيق مع ماسك لشرائه موقع تويتر، بمساعدة تكتل سعودي.

وردا على سؤال عما إذا كان ماسك يشكل تهديدا على الأمن القومي الأميركي، قال بايدن: “إن تعاون إيلون ماسك وعلاقاته الوثيقة مع الدول الأخرى يستحق النظر فيه… سواء كان يفعل أي شيء غير لائق أم لا. أقتراحي أنه يستحق النظر بأمره وهذا كل ما سأقوله”.

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