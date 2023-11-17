سجّل الكولومبي لويس دياس هدفين خاطفين تحت انظار والده المطلق سراحه من الخطف ألحقا الخسارة الثانية توالياً بالبرازيل في الجولة الخامسة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في كرة القدم.

ففي مدينة بارانكيا الكولمبية، وتحت أنظار الده لويس مانويل الذي أطلق سراحه من الخطف الأسبوع الماضي بعد محنة استمرت 12 يوماً على يد فصائل جيش التحرير الوطني، قلب لويس دياس تأخر كولومبيا أمام البرازيل بطلة العالم خمس مرات، ومنحها الفوز 2-1 في آخر ربع ساعة.

افتتح مهاجم أرسنال الإنكليزي غابريال مارتينيلي التسجيل للبرازيل باكراً من كرة أرضية داخل المنطقة (4)، لكن دياس سجل هدفين برأسه في غضون خمس دقائق (75، 79) قالباً الطاولة على الضيوف.

وما زاد مأزق البرازيل هو تعرض نجم هجومها فينيسيوس جونيور لإصابة بفخذه الأيسر في الدقيقة 27، علماً ان “سيليساو” تفتقد مهاجمها الآخر نيمار، لاعب الهلال السعودي، لإصابة طويلة الأمد في ركبته.

Luis Diaz’s father watches his son score 2 goals for Columbia vs Brazil ?❤️ #LFC #Diaz #BRACOL pic.twitter.com/qpZJ4q2vSi — LFC RED ? (@LFCRed25) November 17, 2023