والد لويس دياز نجم ليفربول إلى الحرية

قال ممثل عن متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي، إن الجماعة ستطلق سراح والد لويس دياز نجم فريق ليفربول المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، “في أسرع وقت ممكن” بعد أيام من اختطافه في شمال البلاد، وفق ما نشرته وكالة “رويترز“.

وكان مسلحون قد اختطفوا والدة دياز، سيلينيس مارولاندا، ووالده، لويس مانويل دياز، في مقاطعة لاغواخيرا يوم السبت الماضي. وأطلق سراح والدته في غضون ساعات.

وكانت الحكومة الكولومبية قد اتهمت مسلحي الجماعة باختطاف والدي لويس دياز مطلع الأسبوع الحالي. وقال وزير الداخلية، لويس فرناندو فيلاسكو، إن الوضع “خطير جدا” وإنه ينتهك وقف إطلاق النار بين الحكومة والمتمردين.

واستأنفت الحكومة والجماعة مباحثات السلام العام الماضي على أمل إنهاء دور المتمردين في الصراع الكولومبي الذي استمر 60 عاما والذي أودى بحياة 450000 شخص على الأقل.

وأعلن الجانبان وقف إطلاق النار لمدة ستة أشهر اعتبارا من أغسطس الماضي، كجزء من المباحثات.

وقال خوان كارلوس كويار، ممثل الجماعة المتمردة، في مقطع فيديو أرسلته إلى وكالة “رويترز” إن والد لويس دياز سيفرج عنه “في أسرع وقت ممكن”.

وقال رئيس الوفد الحكومي المفاوض، أوتي باتينو، في بيان “نذكر جيش التحرير الوطني بأن حوادث الخطف عمل إجرامي ينتهك القانون الإنساني الدولي وأن واجبه في بناء عملية السلام ليس مجرد وقف هذه الحوادث بل القضاء عليها تماما”.

وقال الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، السبت الماضي، إنه تم إنقاذ والدة دياز بعد اختطافها في شمال كولومبيا بينما لا تزال السلطات تبحث عن والده.

وقال باتينو “نطالب جيش التحرير الوطني بإطلاق سراح لويس مانويل دياز على الفور، ونذكرهم بواجبهم في حماية حياته وضمان سلامته”.

وناشد الاتحاد الكولومبي لكرة القدم الخاطفين الإفراج عن والد دياز الذي خاض 43 مباراة دولية مع المنتخب الوطني للبلاد.

وقال الاتحاد “نناشد خاطفي لويس مانويل دياز الإفراج عنه الآن دون قيد أو شرط. كرة القدم تعني السلام. نحن معك (…) وكولومبيا تقف إلى جانبك”.