والدة مبابي تتدخل مجدداً.. عاملوا ابني مثل الكلب

اتهمت فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي إدارة نادي باريس سان جيرمان، بمعاملة ابنها مثل “الكلب”، وذلك بعدما جدد عقده مع الفريق الصيف الماضي.

ونقلت صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما استسلم لضغوطات الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، ومدد عقده مع الفريق الباريسي رغم أن رغبته كانت الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني,

وأضافت الصحيفة أن فايزة اتهمت إدارة باريس سان جيرمان أنها تعامل مبابي مثل “الكلب” عقب تجديد عقده العام الماضي.

وكشفت الصحيفة أن سبب عودة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد إيقافه طيلة الفترة الماضية، يعود إلى أن عائلة اللاعب كانت غاضبة بشكل هائل، وعندما اتصل ناصر الخليفي رئيس النادي بفايزة العماري للتحدث، طالبت والدة النجم بإعادته إلى التدريبات فورا والسماح له باللعب مرة أخرى.

ويرغب نادي العاصمة الفرنسية في تمديد عقد مبابي الذي ينتهي صيف 2024، إلا أن مبابي يرفض ذلك، وهو ما جعل النادي يمنحه خيار التجديد أو الرحيل في الانتقالات الحالية.