فادي طنّوس by فادي طنّوس

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسكرة قدم

والدة مبابي تتدخل مجدداً.. عاملوا ابني مثل الكلب

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مبابي

اتهمت فايزة العماري، والدة ووكيلة أعمال نجم كرة القدم الفرنسي كيليان مبابي إدارة نادي باريس سان جيرمان، بمعاملة ابنها مثل “الكلب”، وذلك بعدما جدد عقده مع الفريق الصيف الماضي.

ونقلت صحيفة “إل ديباتي” الإسبانية أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما استسلم لضغوطات الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون، ومدد عقده مع الفريق الباريسي رغم أن رغبته كانت الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني,

وأضافت الصحيفة أن فايزة اتهمت إدارة باريس سان جيرمان أنها تعامل مبابي مثل “الكلب” عقب تجديد عقده العام الماضي.

مبابي ينهي خلافه مع باريس سان جيرمان ويوجه صفعة لريال مدريد

وكشفت الصحيفة أن سبب عودة مبابي إلى تدريبات باريس سان جيرمان بعد إيقافه طيلة الفترة الماضية، يعود إلى أن عائلة اللاعب كانت غاضبة بشكل هائل، وعندما اتصل ناصر الخليفي رئيس النادي بفايزة العماري للتحدث، طالبت والدة النجم بإعادته إلى التدريبات فورا والسماح له باللعب مرة أخرى.

ويرغب نادي العاصمة الفرنسية في تمديد عقد مبابي الذي ينتهي صيف 2024، إلا أن مبابي يرفض ذلك، وهو ما جعل النادي يمنحه خيار التجديد أو الرحيل في الانتقالات الحالية.

بالفيديو.. مبابي لجماهير باريس سان جيرمان: سأبقى هنا
  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا