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.. والتأمينات الاجتماعية السعودية تجدد تحذيرها من عمليات احتيال عبر مواقع وهمية

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جددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية تحذيرها من عمليات احتيال تُمارَس من خلال مواقع وحسابات وهمية تدّعي تقديم خدمات استثمارية للعملاء وتزعم صلتها بالمؤسسة أو بشركة حصانة الاستثمارية (ذراع المؤسسة الاستثمارية) .
وأكدّت المؤسسة أنها وشركة حصانة لا تقدمان أي خدمات استثمارية للأفراد، ولم يصدر عن أيّ منهما أو مسؤوليها دعوات أو رسائل تدعو للاستثمار أو المساهمة في مشاريع وفرص استثمارية بأي شكل من الأشكال.
ودعت التأمينات الاجتماعية عملاءها إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر ممن يزعمون بأنهم ممثلون للمؤسسة أو لشركة حصانة الاستثمارية ويدعون لفرص استثمار وهمية عن طريق الاتصالات الهاتفية أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أو روابط المواقع الإلكترونية المشبوهة، حيث إن هذه الحسابات أو المواقع أو البرامج الوهمية تتخذ أساليب متعددة لكسب ثقة العملاء، ومنها استخدام شعار وهوية المؤسسة بشكل مخالف، مؤكدة أن المؤسسة ومنسوبيها لا يطلبون البيانات الشخصية مثل أرقام البطاقات البنكية وكلمات المرور ورموز التحقق.


وحذرت عملاءها من الكشف عن معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية, كما شددت على أهمية عدم التجاوب مع أساليب الاحتيال والاستثمار الوهمي المختلفة وضرورة قيام من تم استهدافهم بدعوات الاستثمار الوهمية بإبلاغ الجهات المختصة في أسرع وقت ممكن، حاثّة عملاءها على متابعة أخبارها ونشاطاتها عبر قنواتها الرسمية وهي الموقع الإلكتروني: WWW.GOSI.GOV.SA، وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي :  (SAUDIGOSI@).

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