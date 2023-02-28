(أ ف ب/ أريبيان بزنس) أعلن مصدر في الحكومة المكسيكية أمس الإثنين أن واشنطن قدّمت إلى مكسيكو طلباً رسمياً لتسليمها نجل بارون المخدرات خواكين “إل تشابو” غوزمان، أوفيديو غوزمان، الذي أوقفته السلطات المكسيكية مطلع العام.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ السفارة الأمريكية في مكسيكو قدّمت إلى وزارة الخارجية المكسيكية ومكتب المدّعي العام ملفّاً يتضمّن تفاصيل التّهم الموجّهة إلى أوفيديو غوزمان الذي خلف مع أشقائه الثلاثة والدهم في زعامة كارتيل المخدرات.

وأوفيديو غوسمان الملقّب “إل راتون” هو ابن مؤسّس كارتيل “سينالوا” خواكين “إل تشابو” غوزمان الذي يمضي حالياً عقوبة بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوقفت السلطات المكسيكية “إل راتون” في 5 يناير/كانون الثاني الماي في كولياكان في عملية أسفرت عن مقتل 10 عسكريين و19 عنصراً مفترضاً في الكارتيل الإجرامي.

وتؤكّد السلطات وخبراء أنّ “إل راتون” البالغ من العمر 32 عاماً يتشارك مع أشقائه الثلاثة زعامة كارتيل سينالوا (شمال غرب) خلفاً لوالدهم.

وفي 2017، سلّمت المكسيك “إل تشابو” إلى الولايات المتحدة حيث يقضي في سجن في كولورادو عقوبة بالسجن لمدى الحياة أصدرتها بحقّه في 2019 محكمة في بروكلين بعدما أدين بجرائم تهريب مخدّرات وتبييض أموال.

أمّا ابنه أوفيديو غوسمان فاستحصل من القضاء، إثر توقيفه، على قرار يمنع تسليمه في الحال للولايات المتّحدة.

وأمهل قاضٍ مكسيكي السلطات الأمريكية حتى الخامس من آذار/مارس المقبل لتقديم طلب رسمي لتسلّم الموقوف.

وكانت واشنطن عرضت مكافأة مالية قدرها خمسة ملايين دولار مقابل كلّ من “إل راتون” وأحد أشقّائه الثلاثة. وتّتهم واشنطن هذين الشقيقين بتهريب الكوكاكين والحشيش والميثامفيتامين إلى أراضيها.

أمّا المكسيك فأوقفت “إل راتون” بتهم ارتكاب جرائم ضدّ الصحّة العامّة وحيازة أسلحة نارية، كما فتح القضاء المكسيكي تحقيقات بحقّه بشبهة انتمائه إلى الجريمة المنظمة.

من هو ال تشابو؟

إل تشابو اسمه خواكين غوزمان ويعرف أياً بـ القصير وهو زعيم عصابة “سينالوا” لتجارة المخدرات في شمال المكسيك.

ويعد ال تشابو أكبر وأخطر تاجر مخدرات في المكسيك خضع للمحاكمة في الولايات المتحدة، إذ أدت حرب المخدرات في المكسيك، التي وضعت السلطات المكسيكية والأمريكية في مواجهة مع العصابات التي تهرب المخدرات إلى الولايات المتحدة وكذلك حرضت العصابات ضد بعضها البعض، إلى مقتل نحو 100 ألف شخص خلال أكثر من عشر سنوات.

وانضم ال تشابو في 2009 إلى قائمة فوربس لأثرياء العالم، واحتل المرتبة 701، بثروة تقدر بنحو مليار دولار.

واتُهم بالمساعدة في تصدير مئات الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة وتوزيع مخدرات الهيروين والميثامفيتامين والماريوانا.

ويقال إنه استخدم قتلة محترفين لتنفيذ المئات من جرائم القتل والخطف والتعذيب.

وقدم عدد من المقربين من إل تشابو شهادتهم ضد زعيمهم السابق أثناء المحاكمة في الولايات المتحدة.

أكبر حادثة هروب من سجن

تمكن ال تشابو من الهروب من سجن ألتيبلانو شديد الحراسة في المكسيك عام 2015، بعد أن اشترى أبناؤه عقاراً على مقربة من السجن، وحددت ساعة مزودة بخاصية تحديد المواقع “جي بي إس” لحفارين موقعه بالضبط بعد تهريبها إلى داخل السجن. وهرب عن طريق امتطاء دراجة نارية صغيرة بتصميم خاص عن طريق النفق.

كما استخدم برنامجاً على هاتفه للتجسس على زوجته وعشيقاته، وهو ما سمح لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي بتقديم رسائله النصية في المحكمة.

وروى لزوجته، في إحدى الرسائل، كيف هرب من فيلا أثناء مداهمة نفذها ضباط أمريكيون ومكسيكيون، قبل أن يطلب منها أن تحضر ملابس جديدة وحذاء وصبغة شارب أسود.