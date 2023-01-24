واحد، شركة فينتك استثمارية مدعومة من أرامكو تفتح أول فروعها في لندن

أطلقت شركة واحد Wahed، وهي شركة ناشئة مقرها نيويورك وتعمل في مجال التكنولوجيا المالية وهي مدعومة من شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية ولاعب كرة القدم الفرنسي بول بوجبا ، مقرا لها لتوسع حضورها للبيع بالتجزئة في المملكة المتحدة لاستهداف 3.9 مليون مسلم في المملكة المتحدة ولتقديم حسابات مرتبطة بأسعار الذهب لهم.

استثمارات حلال

يهدف فرع بنك واحد الجديد إلى تزويد 3.9 مليون مسلم في المملكة المتحدة بالمشورة بشأن الاستثمارات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية مع حسابات بنكية مدعومة بالذهب. تعاكس هذه الخطوة توجهات بنوك التجزئة التي تغلق فروعها بمعدل 54 شهريًاحتى وصل عدد الفروع التي أغلقت 5431 فرعًا منذ عام 2015 . ويشبه الفرع الجديد الذي افتتحته، متجر آبل ويقع مقابل فرع بنك إتش إس بي سي HSBC في شارع بيكر.

منصة استثمار حلال

توفر المنصة البنكية خيارات إدارة استثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خبيب نورماغوميدوف ، بطل القتال المختلط الروسي المحترف السابق ، هو سفير للشركة وسيكون من بين الذين يحضرون افتتاح الفرع رسميا اليوم الثلاثاء.

Finally I meet my childhood hero ?@alafasy https://t.co/uwC0vSdOcV — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 23, 2023

يتولى بنك واحد أيضًا إصدار بطاقة خصم تتيح للمستخدمين إيداع الأموال بسلعة يتم تداولها في البورصة وتتبع سعر الذهب ، مما يعني أنه يمكنهم دفع ثمن السلع اليومية بشكل فعال عن طريق الذهب.

سيتمكن المستثمرون من استرداد الذهب في حساباتهم مقابل سبائك ذهبية.

قال جنيد وحيدنا ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة واحد ، إنها وسيلة للمستهلكين المسلمين – وغير المسلمين – للتغلب على تقلبات العملة وارتفاع تكاليف المعيشة. قال وحيدنا في مقابلة مع قناة سي إن بي سي إن “المسلمون هم مجتمع محروم من الخدمات ككل” ، في إشارة إلى فرص السوق للتمويل الإسلامي الرقمي. “إنهم مجتمع أقلية ، وهناك نقص في المعرفة المالية.” ازدهرت الشركات المصرفية الناشئة مثل Monzo و Revolut في المملكة المتحدة دون وجود فروع مصرفية فعلية ، حيث تقدم تطبيقات الهواتف الذكية التي تساعد المستخدمين على إدارة جميع مواردهم المالية.

لكن وحيدنا حذر من أن هذا يخاطر بترك المستهلكين المسلمين وراءهم. قال رئيس واحد: “في المملكة المتحدة ، [المجتمع المسلم] هو في الواقع واحد من أدنى الشرائح الاجتماعية والاقتصادية في البلاد” ، مع “الدخل المنخفض أو المعرفة المالية”.

وأضاف: “لديهم قضايا ثقة”. “ولذا يريدون أن يروا وجودًا ماديًا قبل أن يثقوا بك بالمال.” تهدف خدمة واحد إلى مساعدة العملاء على الالتزام بمبادئ العقيدة الإسلامية الصارمة بشأن الخدمات المالية: تحظر الشريعة الإسلامية فرض أو كسب فائدة على القروض ، أو الاستثمار في الشركات التي تجني معظم أموالهم من بيع أشياء مثل الكحول والمقامرة .

تتبع قيمة ودائع الزبائن قيمة الذهب ، مع تقلب سعر المعدن الثمين اعتمادًا على العرض والطلب. ويلفت وحيدنا: “أعتقد أنه يتناسب فعلا مع المجتمع المسلم و احتياجاته، لأنه بخلاف ذلك ، ما يحدث هو افتقار المجتمع المسلم إلى الخدمات مما يدفعهم للاحتفاظ بأموالهم نقدًا ومخبأة في المنزل، أو في مكان غير آمن للغاية ، ويفقدون أموالهم كل بضع سنوات بسبب تكرار عمليات الاستثمار باحتيالات في المجتمع أو من خلال أشخاص يستغلون ذلك الحال، ولذلك أصبحت دوامة الفقر هذه مستدامة “.