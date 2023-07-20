قضت محكمة إماراتية، حديثاً، بإلزام شاب بإعادة مبلغ 300 ألف درهم (81.679 دولار) والتعويض بـ 15 ألف درهم (نحو 4 آلاف دولار) وإلزامه أيضاً بالرسوم والمصروفات بعد أن رفع صديقه دعوى يطالبه برد 300 ألف درهم كان قد أقرضها له في وقت سابق وبالتعويض بمبلغ 50 ألف درهم (13.613 دولار) لأنه لم يستجب ويعيده القرضة.

وذكرت صحيفة “البيان” الإماراتية، اليوم الخميس، أن تفاصيل القضية التي نظرتها محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، تعود إلى إقراض الشاكي 300 ألف درهم، ولدى مطالبته لم يستجب، فأقام الدعوى، وأرفق صوراً ضوئية من رسائل بينهما عبر تطبيق واتساب الإلكتروني.

وأكدت المحكمة أن الرسالة الإلكترونية معلومات ترسل أو تستلم بوسائل إلكترونية أياً كانت وسيلة استخراجها في المكان المستلمة فيه، وجرى نص القانون تحت عنوان حجية الرسالة الإلكترونية على أنه “لا تفقد الرسالة الإلكترونية أثرها القانوني أو قابليتها للتنفيذ لمجرد أنها جاءت في شكل إلكتروني”، وأنه “لا تفقد المعلومات المثبتة في الرسالة الإلكترونية حجيتها القانونية حتى وإن وردت موجزة متى كان الاطلاع على تفاصيل تلك المعلومات متاحاً، ضمن النظام الإلكتروني الخاص بمنشئها”.

وأوضحت أن الثابت بالأوراق، من خلال الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين طرفي التداعي عن طريق واتساب، أن الشاكي أقرض المشكو عليه المبلغ، وطالبه مراراً وتكراراً بالسداد، وبناء عليه يكون طلب الشاكي قائماً على سند من الواقع والقانون.