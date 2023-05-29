واتساب يستعد لادخال ميزة جديدة تحجب رقم الهاتف

كشف موقع “وابيتا انفو” (WABetaInfo) المتخصص بمتابعة تحديثات تطبيق”واتساب” للرسائل الفورية والمحادثة أن الأخير يعمل على إضافة ميزة جديدة تخول المستخدمين إخفاء أرقام هواتفهم ما يمنحهم المزيد من الخصوصية.

ولفت الموقع في تقريره إلى أن هذه الميزة ستكون موجهة بشكل أكبر إلى المستخدمين المتواجدين في مجموعات تضم أعدادا من الأشخاص غير المعروفين ما يقلل من المضايقات واضافات من أشخاص مجهولين.

وأشار التقرير إلى أن النسخة التجريبية من التطبيق تسمح بإنشاء اسم مستخدم، ومن المتوقع أن يتم إطلاق الميزة في تحديث مستقبلي لتطبيق المراسلة.

في الوقت الحالي، يُسمح للمستخدمين بالبحث عن أشخاص آخرين بواسطة أرقام هواتفهم على “واتساب”، ولكن مستقبلاً سيعتمد التطبيق في عمليات البحث عن المستخدمين على “اسم المستخدم” الخاص بهم بدلاً من رقم الهاتف.

وأظهرت النسخة التجريبية الجديدة أن الميزة ستكون متاحة من خلال الانتقال إلى صفحة الملف الشخصي في قائمة الإعدادات، ثم الدخول إلى الملف الشخصي للتطبيق والذي سيوفر خيار إعداد اسم مستخدم.

تسمح لك العديد من تطبيقات المراسلة مثل “تليغرام”، أو حتى التطبيقات التابعة أيضاً لشركة “ميتا” مثل “ماسنجر”، تحديد حسابك باسم مستخدم.

وأوضح التقرير أن واتساب لم يؤكد بعد إن كان سيضيف سمة “أسم المستخدم”. وإذا ما قدمت هذه الميزة، فمن غير المؤكد ما إذا كان المستخدمون سيتمكنون من إخفاء أرقام هواتفهم وعرض أسماء المستخدمين الخاصة بهم فقط أو سيظهر الاثنين معاً.