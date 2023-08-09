واتساب يرفع سقف التحدي مع زووم

أعلن مارك زوكربيرغ رئيس شركة “ميتا” المالكة لتطبيق واتساب عن اطلاق ميزة جديدة رفع فيها سقف التحدي مع تطبيق “زووم” للمحادثات الجماعية المرئية.

وسيتمكن مستخدمو الميزة الجديدة مشاركة شاشاتهم اثناء مكالمات الفيديو على تطبيق واتساب.

وستطرح الميزة تدريجيا لجميع مستخدمي “واتساب” خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال زوكربيرغ عبر قناته في إنستغرام الثلاثاء: “سنضيف القدرة على مشاركة شاشتك أثناء مكالمة فيديو على واتساب”.

كيف يمكنك مشاركة الشاشة خلال مكالمة فيديو على واتساب؟

وفقاً لموقع “أندرويد أوتوروتي” الخطوات تتلخص بالتالي:

ابدأ مكالمة فيديو واتساب مع الشخص الذي تنوي مشاركة شاشتك معه. ستكتشف رمزا جديدا لمشاركة الهاتف في شريط التنقل السفلي حيث توجد عناصر التحكم في الفيديو. انقر على رمز مشاركة الشاشة. سيعرض هاتفك مطالبة بإعلامك بأنك بدأت في التسجيل أو الإرسال باستخدام واتساب. سيحذرك أيضا من أن جميع المعلومات التي تظهر على الشاشة ، مثل أسماء المستخدمين وكلمات المرور ، ستكون مرئية أيضا للشخص الذي تشارك شاشتك معه. اختر ما إذا كنت تريد مشاركة تطبيق معين أو شاشتك بأكملها. انقر على زر ابدأ الآن لبدء مشاركة الشاشة. ستتم بعد ذلك مشاركة شاشتك مع جميع المشاركين في المكالمة في العرض الأفقي. ستظل أيقونات الفيديو الخاصة بهم مرئية على الجانب الأيمن من شاشتك.