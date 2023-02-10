فادي طنّوس by فادي طنّوس

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واتساب.. قريباً تحويل الرسائل الصوتية إلى نص

فادي طنّوس by فادي طنّوس
واتساب

يستعد تطبيق “واتساب” للرسائل الفورية فإطلاق ميزة جديدة تهم الأشخاص الذين لا يفضلون الاستماع للرسائل الصوتية لاسيما الطويلة منها.

وقال موقع “وابيتاإينفو” (WABetaInfo) المتخصص بمتابعة الإصدارات التجريبية للتطبيقات وبرامج التشغيل إن آخر إصدار تجريبي من “واتساب” لهواتف آيفون يتضمن خاصية تتيح للمستخدمين تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

وأكد أن الميزة آمنة إذ سيقوم التطبيق بتحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص على الجهاز فقط ولن يتم تحميلها على خوادم الشركة.

ولفت التقرير إلى أن هذه الميزة ستواجه الكثير من العراقيل كونها لن تستطيع تحويل الكلام إلى نص في حال كانت اللغة المحكية غير مسجلة في قاعدة بياناتها.

ولم تعلن الشركة بشكل رسمي عن هذه الميزة وما إذا كانت ستطرحها فعلاً في القريب وما إذا كانت ستعمل بنظام أندرويد.

يذكر أن تطبيق “تلغرام”، يوفر خدمة لتحويل الفيديوهات والرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة.

وتقدم هذه الخدمة للمشتركين في خدمة “بريميم” حصراً. بينما، ستكون الخاصية متاحة لجميع مستخدمي واتساب بدون استثناء وفقاً للتقرير.

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