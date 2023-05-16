واتساب تطلق ميزة اغلاق المحادثات الخاصة

أعلنت “ميتا” الشركة الأم لتطبيق “واتساب” للمحادثات أنه سيطلق ميزة جديدة تسمّى “قفل الدردشة”، وتهدف إلى تسهيل الحفاظ على خصوصيّة المحادثات.

وقالت الشركة: “شغفنا هو إيجاد طرق جديدة للمساعدة في الحفاظ على خصوصية رسائلك وأمانها، ويسعدنا أن نقدم لك ميزة جديدة نطلق عليها “قفل الدردشة”.

وأوضحت أن خاصية “قفل الدردشة” تعمل على نقل سلسلة الرسائل من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها لا يمكن فتحه إلا بكلمة المرور الخاص بالجهاز أو المقاييس الحيوية، مثل: بصمة الإصبع. وتخفي هذه الخاصية أيضًا محتوى هذه الدردشة من الإشعارات تلقائيًا.

وقالت واتساب إنها تعتقد أن هذه الخاصية رائعة للأشخاص الذين يضطرون إلى مشاركة هواتفهم من حين لآخر مع أحد أفراد العائلة أو في الحالات التي يتصادف وجود هاتفهم بين يدي شخص آخر في اللحظة التي يصلهم فيها رسالة في منتهى الخصوصية.

كيفية تفعيل قفل الدردشة؟

يمكنك قفل الدردشة عن طريق النقر على اسم الشخص أو المجموعة، واختيار “القفل”.

ولإظهار هذه الدردشات، اسحب الشاشة ببطء إلى صندوق الوارد الخاص بك، وأدخل كلمة مرور هاتفك او استخدم بصمة اليد أو الوجه.

ووعدت واتساب بأنها ستضيف على مدار الأشهر القليلة القادمة المزيد من الخيارات إلى قفل الدردشة، ومن ذلك: القفل للأجهزة المصاحبة وإنشاء كلمة مرور مخصصة لدردشات المستخدمين ليتمكنوا من استخدام كلمة مرور فريدة تختلف عن كلمة مرور الهاتف.