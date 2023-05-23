واتساب تطلق خاصية تعديل الرسائل

أعلن تطبيق واتساب أن خاصية تعديل الرسائل بعد ارسالها ستصبح متاحة لجميع مستخدميه قريباً جداً.

ونشر “واتساب” فيديو توضيحي على حسابه في “تويتر” كاشفاً أن لدى المستخدم 15 دقيقة لتعديل رسالة تم ارسالها.

وقال تطبيق المراسلة المملوك لشركة “ميتا”: “حين ترتكب خطأ أو تغير رأيك ببساطة، يمكنك الآن تعديل رسائلك المرسلة على واتساب”.

IT’S HERE ? Message Editing is rolling out now.



You now get up to 15 minutes after sending a message to edit it. So you don’t have to worry if you duck it up ? pic.twitter.com/JCWNzmXwVr — WhatsApp (@WhatsApp) May 22, 2023

ومع نشر الخاصية عالميا في الأسابيع المقبلة، سيتمكن المرسلون من تعديل رسائلهم في غضون 15 دقيقة من الضغط على “إرسال”.

ويمكن التمتع بهذه الخاصية عن طريق الضغط لفترة طويلة على الرسالة واختيار “تعديل” في القائمة. وستحمل الرسالة المعدلة وصف “معدلة”، بدون تحديد الجزء الذي خضع للتعديل.

وتسمح التطبيقات المنافسة مثل تيليغرام وسيغنال للمستخدمين بالفعل بتعديل الرسائل، كما أتاح موقع تويتر للتدوينات الصغيرة إمكان تعديل التغريدات لفئة معينة من المستخدمين في العام الماضي.