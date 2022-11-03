واتساب توحد المجموعات بميزة جديدة لإجراء الإستطلاعات ومكالمات الفيديو لـ 32 شخصاً

أعلن تطبيق واتساب اليوم عن طرح خاصية المجتمعات التي تتيح إجراء استطلاعات الرأي ومكالمات الفيديو.

ومن أبرز خصائص المجتمعات:

تمكين الأشخاص من ضمّ مجموعات منفصلة تحت مظلة واحدة بالشكل الذي يناسبهم.

تمكين الأشخاص من تلقي تحديثات يتم إرسالها إلى المجتمع بأكمله، وتنظيم مجموعات نقاش أصغر بسهولة حول الأمور التي تهمهم.

ستحتوي المجتمعات أيضاً على أدوات جديدة فعالة للمسؤولين، بما في ذلك رسائل الإعلان التي يتم إرسالها إلى الجميع والتحكم في المجموعات التي يمكن تضمينها.

تحسينات

ويقوم واتساب أيضاً بإجراء عدد من التحسينات على كيفية عمل المجموعات – سواء كانت جزءاً من مجتمع أم لا.

تقديم استطلاعات الرأي، وهي طريقة ممتعة وفعالة لاتخاذ القرارات في مجموعة دون الحاجة إلى إرسال رسائل غير مرغوب فيها إلى الجميع في الدردشة.

تقديم مكالمات فيديو لـ 32 شخصاً لتلك الأوقات التي تحتاجون فيها إلى الالتقاء معًا كمجموعة، سواء كانت دردشة عائلية أو للعمل.

مارك زوكربيرج

وقال مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” الشركة الأم لتطبيق واتساب: “اليوم نطلق المجتمعات على واتساب. تجعل هذه الخاصية المجموعات أفضل من خلال مجموعات فرعية، وسلاسل الرسائل، ورسائل الإعلان، ومزيد من المزايا الأخرى. نطرح أيضاً استطلاعات الرأي ومكالمات الفيديو لـ 32 شخصًا. كل ذلك مؤمن بواسطة التشفير التام بين الطرفين حتى تظل رسائلك خاصة”.

وتابع : “كنا نعمل بجد طوال الفترة الماضية على بناء المجتمعات، وهو تحديث جوهري يركز على منح الأشخاص القدرة على الاتصال على واتساب داخل المجموعات التي تهمهم. واليوم، يسرنا أن نعلن أننا بدأنا في طرح المجتمعات عبر واتساب على مستوى العالم، وسيكون هذا متاحاً للجميع خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

طريقة عمل المجتمعات

يمكن الآن لمجتمعات مثل سكان الأحياء السكنية، وأولياء الأمور في المدرسة، وزملاء العمل، ضم مجموعات متعددة معاً تحت مظلة واحدة لتنظيم المحادثات الجماعية على واتساب.

وفي ما يأتي خطوات استخدام المجتمعات:

للبدء، انقر على علامة تبويب “المجتمعات” الجديدة أعلى دردشاتك على أندرويد وفي الجزء السفلي على iOS. من هناك يمكنك إنشاء مجتمع جديد أو إضافة مجموعات موجودة بالفعل.

بمجرد أن تدخل إلى أحد المجتمعات، يمكنك التبديل بسهولة بين المجموعات الموجودة للحصول على المعلومات التي تحتاجها عندما تحتاج إليها، ويمكن للمسؤولين إرسال تحديثات مهمة إلى جميع أعضاء المجتمع.

وذكرت الشركة أن خاصية المجتمعات تهدف إلى رفع مستوى تواصل المؤسسات عبر درجة عالية من الخصوصية والأمان لا تتوفر في أي مكان آخر. تتطلب البدائل المتاحة اليوم الوثوق بالتطبيقات أو شركات البرمجيات بنسخة من رسائلهم – نحن نؤمن أنهم يستحقون مستوى أعلى من الأمان الذي يوفره التشفير من طرف إلى طرف.

كما أصدرت ثلاث خصائص أخرى في حماس المستخدمين لها: القدرة على إنشاء استطلاعات رأي داخل الدردشة، ومكالمات فيديو لـ32 شخصاً، ومجموعات تضم ما يصل إلى 1024 مستخدماً. يمكن استخدام هذه الخصائص داخل أي مجموعة ولكنها ستكون مفيدة بشكل خاص للمجتمعات، تماماً مثل تفاعلات الرموز التعبيرية ومشاركة الملفات الأكبر حجماً، وحذف المسؤول.