هيومين تطلق منصة ذكاء اصطناعي لدعم صنع القرار

أطلقت هيومين منصة ذكاء اصطناعي من الجيل التالي باسم HUMAIN Brain، لدعم صنع القرار في منتدى الحكومة الرقمية لتعزيز القادة ويقول طارق أمين: “نحن ندخل عصرًا جديدًا حيث يتم تمكين الحكم البشري من خلال الذكاء الاصطناعي” التآزر بين الذكاء الاصطناعي البشري وتمكين صانعي القرار ويشير بيان شركة هيومين، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، أن المنصة تُبسّط العمليات وتعزّز التفكير الاستراتيجي من خلال 3 أدوات، أولها مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يُؤتمت الجدولة والنسخ وإعداد التقارير، ومستشار الذكاء الاصطناعي، الذي يُقدّم رؤى سياقية قائمة على البيانات لاتخاذ قرارات أسرع وأذكى، والأداة الثالثة وهي مستشار مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي الذي يُحلّل مجموعات البيانات المُعقّدة للمساعدة في توجيه التوجه الاستراتيجي. تعد هيومين برين منصة ذكاء اصطناعي متقدمة مصممة لتعزيز التفكير البشري وصنع القرار والقيادة. وعُرضت هذه المنصة خلال منتدى الحكومة الرقمية بالرياض، وهي تدمج فهم اللغة الطبيعية، والاستدلال السياقي، والتحليلات التنبؤية لتوفير معلومات دقيقة وآنية. تعمل HUMAIN Brain كمتعاون رقمي من خلال اعتمادها داخل الاجتماعات، لتتولى تدوين الملاحظات، وتقديم رؤى قائمة على البيانات لتبسيط العمليات وتحسين القرارات الاستراتيجية. كما تعمل كمساعد ذكاء اصطناعي يُؤتمت جدولة المواعيد وإعداد التقارير، ومستشار يُقدم رؤى تمتثل للسياق المناسب، وخبير استراتيجي على مستوى مجلس الإدارة يُحلل البيانات المعقدة لتوجيه المؤسسة. تتميز المنصة بأنها قابلة للتكيف مع مختلف القطاعات، وتدعم اللغتين العربية والإنجليزية، مع شخصية رقمية قابلة للتخصيص تتوافق ثقافيًا مع المؤسسة.

Introducing HUMAIN Brain – The next-generation AI platform designed to amplify human cognition and transform how organizations think, decide, and lead.



Acting as a seamless digital collaborator, HUMAIN Brain empowers leaders with real-time intelligence, foresight, and clarity -… pic.twitter.com/wNPPMo6Jqa — HUMAIN (@HUMAINAI) November 6, 2025