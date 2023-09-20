تشهد منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً ملحوظاً في نمو التجارة الإلكترونية، مع هيمنة متزايدة للعلامات التجارية الصينية في المنطقة، وخاصة في المملكة العربية السعودية.

ومع تعزيز زخم هذه الشراكة، فإن التآزر بين المملكة العربية السعودية والصين يقدّم فرصاً غير مسبوقة للشركات الراغبة في الاستفادة من هذا السوق المزدهر.

ففي السنوات الأخيرة، فرضت العلامات التجارية الصينية نفسها بقوة في التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط. ومع تزايد نسبة الشباب بين السكان، حيث أن قرابة 60 إلى 80% منهم تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً، يرتفع الطلب على المنتجات العصرية وذات التكلفة الفعالة، مما يعتبر مثالياً للشركات الصينية المعروفة بعروضها الترويجية والسريعة الانتشار.

وفقاً لموقع OEC.world، ازدادت صادرات الصين إلى المملكة العربية السعودية خلال العشرين عاماً الماضية بمعدل سنوي قدره 14.3%، لتصل إلى حوالي 29 مليار دولار في عام 2021.

وقال حينها وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إنه يتوقع توطد العلاقات بين البلدين مع نمو مصالحهما المشتركة، من دون أي تباطؤ وشيك في حجم التجارة بين البلدين.

كما أن المعدل المرتفع لانتشار الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط، حيث يتجاوز 90% في دول مجلس التعاون الخليجي مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، يوفر جمهوراً متقبلاً للمنصات الإلكترونية.

وقد استفادت الشركات الصينية العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية مثل Alibaba وJD.com، إلى جانب الشركات المستقلة مثل SHEIN، من خلال جذب انتباه المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط بمجموعات منتجاتها الواسعة وأسعارها التنافسية.

تبرز السعودية كلاعب رئيسي في نمو التجارة الإلكترونية في المنطقة. وبفضل مبادرتها الطموحة “رؤية 2030” والتركيز الكبير على التحول الرقمي، تتجه المملكة العربية السعودية بسرعة نحو مجتمع غير نقدي. كما أن توقعات مؤسسة النقد العربي السعودية بحصول زيادة قدرها 70% في المدفوعات الإلكترونية للبيع بالتجزئة بحلول سنة 2030 ، تؤكد على التزام المملكة بتطوير التجارة الإلكترونية. ويظهر جلياً تفضيل السوق السعودي للمنتجات الصينية، حيث شهدت مبيعات التجارة الإلكترونية من خلال شبكة “مدى” نمواً مذهلاً بنسبة 40% في عام 2022. كما ارتفعت نسبة المعاملات الإلكترونية المنجزة من خلال بطاقات “مدى” لتصل إلى 76%، وبلغت المشتريات عبر الإنترنت أكثر من 60% من إجمالي المعاملات، وكانت للسلع الصينية حصة كبيرة في ذلك.

مع تدفق العلامات التجارية الصينية نحو الشرق الأوسط، برزت شركة “ايجكس” كلاعب رئيسي، حيث تقدم شبكة لوجستية شاملة لضمان التسليم السريع والآمن للبضائع. تعمل شركة ايجكس دوماً على تحسين خدماتها، وهي عبارة عن شراكة بين “مجموعة العجلان وإخوانه القابضة” وشركة “إس إف إكسبرس” في الصين، بحيث باتت واحدة من عمالقة الخدمات اللوجستية في المنطقة.

وقد نجحت عند إطلاقها في تقديم حلول عابرة للحدود للواردات والصادرات بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط كجزء من توسعها.

وفي معرض حديثها عن تدفق العلامات التجارية الصينية إلى المنطقة، قالت تيا تشانغ، رئيسة الخدمات اللوجستية السريعة والتجارة الإلكترونية في شركة أ ايجكس للخدمات اللوجتسية، الشركة المتخصصة في حلول الشحن والتوزيع السريع والتي تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها: “إن التآزر بين العلامات التجارية الصينية ومنطقة الشرق الأوسط أحدث ثورة لوجستية وبدّل مشهد التجارة الإلكترونية في المنطقة. ومع تعمق التعاون بين المملكة العربية السعودية والصين، برزت شركة ايجكس كلاعب أساسي في تقديم حلول نقل فعالة عابرة للحدود وترسيخ الروابط بين البلدين.”

وأضافت تشانغ: “إن خدمات الشحن الدولي السريع للتجارة الإلكترونية (ICX) والخدمة الدولية السريعة (IXS) لدى ايجكس تقدم حلاً مبسطًا للشركات لإرسال شحنات من قطعة واحدة أو قطع عدة من الصين إلى المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين في مدة تتراوح بين أربعة إلى سبعة أيام فقط. وقد عالجت هذه الكفاءة تحدياً كبيراً في التجارة الإلكترونية، مما سمح للبائعين بتلبية الطلبات المتزايدة للمستهلكين في الشرق الأوسط بأوقات توصيل أسرع”.

ومع استمرار الخدمات اللوجستية في أداء دور حاسم في توسّع التجارة الإلكترونية، تلعب شركة ايجكس للخدمات اللوجستية دوراً أساسياً في دفع النمو الاقتصادي وبناء شراكات دائمة بين المنطقتين. فالتأثيرات المترتبة على صناعة الخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط هائلة، مما يمهّد الطريق لمستقبل تحويلي ومترابط.