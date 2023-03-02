أعلنت اليوم هيفن، وهي مؤسسة مالية تركز على الأصول الرقمية تقدم من خلال المدفوعات، والتجارة، والحفظ المالية، وإدارة الأصول والأبحاث، أنه يمكن للعملاء التعامل مع الأصول الرقمية مباشرة مقابل الدرهم الإماراتي.

يعد توسيع القدرات النقدية إلى الدرهم الإماراتي بشكل كبير في الخدمات المقدمة إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، تسمح هيفن باي للشركات بقبول مدفوعات العملة المشفرة، وتحويلها مباشرة إلى العملات التقليدية. و هيفن باي منظمة موثوق بها من قبل المؤسسات الرائدة على مستوى العالم، وهي شركة رائدة في السوق للدفع بالعملات المشفرة للأعمال والشركات والمؤسسات بشكل يخدم البيئة.

وصرح كريستوفر فلينوس، الرئيس التنفيذي لشركة هيفن، “إن إضافة قدرات درهم إماراتي محلية إلى بنيتنا التحتية العالمية، يُظهر التزامنا تجاه أعمالنا وعملائنا من الشركات والمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة. إن هدفنا هو التأكد من أنه بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2024، سيكون لدى 75٪ من معاملات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع في العالم خيار دفع بالعملة المشفرة متاح للعميل. تساعدنا قدرات الدرهم الإماراتي في تحقيق هذا الهدف.”

مع قيادة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعالم في تبني العملة المشفرة خلال العام الماضي، تلعب إمكانات التجارة الإلكترونية دوراً رئيسياً في هذه الإستراتيجية التي تظهر من خلال زيادة سنوية بنسبة 48٪ في أحجام العملات المشفرة.

وتعد هيفن كلاعب إقليمي رئيسي في مدفوعات العملة المشفرة. بالنسبة لعملاء OTC من هيفن، توفر المنصة الآن القدرة على التعامل مع Bitcoin أو Ethereum أو USDC أو USDT مقابل الدرهم الإماراتي. وبالمثل، يمكن الآن تحويل الودائع بالدرهم الإماراتي مباشرة إلى العملات المشفرة.