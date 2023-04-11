سامر باطر by سامر باطر

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هيئة كبار العلماء تعلق على الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد

سامر باطر by سامر باطر
الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد
الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد

أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، أن الدعوة إلى إنشاء مذهب فقهي إسلامي جديد، تفتقد الموضوعية والواقعية. وقالت في هذا الصدد: إن الفقه الإسلامي بمذاهبه الفقهية المعتبرة، واجتهاداته المتنوعة، يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة، ويوفق بين حاجاتها والشريعة الإسلامية، وهو ما تبرهن عليه الهيئات العلمية، والمجامع الفقهية، التي تمارس الاجتهاد الجماعي.

وأضافت: إن من نعم الله على المسلمين – في هذا الوقت – تيسر الاجتهاد الجماعي عبر هذه الهيئات والمجامع، التي تتفاعل إيجاباً مع حاجات المجتمع وتطوراته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية، ومئات القرارات التي صدرت عن هذه المؤسسات المجمعية في مختلف المجالات برهان ساطع على ذلك.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...