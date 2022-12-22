هيئة قناة السويس: لن تكون هناك سيطرة أجنبية على القناة

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة ترحب بالاستثمار الأجنبي؛ لكنه شدد على أنه لن تكون للأجانب سيطرة عليها، ولا على الصندوق المقترح لتعزيز إدارة مواردها.

جاءت تصريحات ربيع في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بعد مناقشة البرلمان هذا الأسبوع تعديلات قانونية لتدشين صندوق هيئة قناة السويس الذي أثار الكثير من الجدل، وتكهنات بشأن فتح الباب أمام بيع حصص في القناة للأجانب.

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وأشار ربيع إلى أن الصندوق، الذي تجري نقاشات بشأنه منذ سنوات:

يهدف لحماية موارد القناة من أجل إعادة الاستثمار.

يهدف إلى المساعدة في مواجهة التحديات أو الأزمات غير المتوقعة.

سيكون منفصلا عن هيئة قناة السويس، التي تعمل بالفعل مع شركات أجنبية لتطوير مشروعات.

المستثمرين سيأتون للمشروعات قيد التنفيذ وليس للصندوق.

تأتي مناقشة تدشين الصندوق في البرلمان في وقت تعمل فيه مصر لحشد الاستثمارات من الخارج والقطاع الخاص للمساعدة في معالجة أزمة نقص العملة الصعبة التي تعيق الواردات وتؤدي إلى تباطؤ بعض الأنشطة الاقتصادية.

وتمثل قناة السويس، وهي أسرع ممر مائي بين آسيا وأوروبا، مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي لمصر، ومن المتوقع أن تدر عائدات بنحو ثمانية مليارات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران.

وخلال المؤتمر أوضح الفريق أسامة ربيع أن عدد السفن التي تسير بقناة السويس بلغ نحو 23 ألفا و800 سفينة بزيادة 15.3% في عدد السفن عن العام الماضي، وأوضح أن مصر تمكنت أن تحقق من الحوالات الصافية لقناة السويس مليارا و410 مليون طن.