هيئة جديدة لجذب الاستثمارات الخارجية إلى المملكة

أقر مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماع عقده الثلاثاء، إنشاء “الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار”، وذلك بهدف تنمية وجذب الاستثمارات إلى المملكة.

واعتبر وزير الاستثمار خالد الفالح في تصريح نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس” أن إنشاء الهيئة، يهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية والارتقاء بالخدمات والأعمال المرتبطة بتسويق الفرص الاستثمارية، ودعم الشراكات بين المستثمرين، بما يعزز الاستثمارات المباشرة في السعودية.

وقال الفالح إن الهيئة ستعمل على تسويق الممملكة بصفتها وجهة جاذبة للاستثمارات إقليمياً وعالمياً، وإبراز الفرص الاستثمارية في القطاعات كافة، كما ستعمل على تعزيز وتوحيد الجهود المرتبطة بذلك في القطاعين العام والخاص.

وأوضح أن إنشاء الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار يعد إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن شأنه الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز تنوع الاقتصاد الوطني.