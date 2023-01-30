هيئة تقويم التعليم السعودية تعلن حصول 4 كليات وأكاديميتين على الاعتماد المؤسسي

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية ممثلة بالمركز الوطني لتقويم واعتماد التدريب (مسار) حصول أربع كليات في المملكة على الاعتماد المؤسسي الكامل.

والكليات الأربع هي الكلية التقنية للبنين ببريدة، والكلية التقنية للبنات بالباحة، والكلية التقنية للبنين بالقويعية، والأكاديمية الوطنية البحرية بالجبيل، وذلك اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2025.

كما حصلت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط، وأكاديمية الحوار الوطني بالرياض على الاعتماد المؤسسي (المشروط) اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2023 إلى ديسمبر/كانون الأول 2023.

وتمنح الهيئة الاعتماد المؤسسي للمنشآت التدريبية التي استوفت شروط الاعتماد المؤسسي ومعاييره المعتمدة وذلك لفترة زمنية محددة، وتتابع الالتزام بتلك المعايير للمنشآت المعتمدة بشكل دوري طيلة فترة الاعتماد وفق مؤشرات أداء معيارية.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، وبالتعاون والتكامل مع المنشآت التدريبية؛ للمساهمة في رفع جودتها وكفاءتهما لأعلى المستويات العالمية بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، كما يعدُ مركز “مسار” أحد المراكز التابعة للهيئة، ويهدف إلى المساهمة في رفع جودة التدريب من خلال أطر ومعايير محددة؛ لضمان تحقيق المنشآت التدريبية لمتطلبات سوق العمل، وتطلعات القيادة والمجتمع.