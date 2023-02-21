أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية أنها حققت خلال شهر رجب 1444 مع 241 مشتبهاً وتم إيقاف 159 شخصاً تورطوا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير.

وقالت الهيئة في بيان نشرته اليوم الثلاثاء إنها باشرت خلال شهر رجب 1444 هـ اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 2194 جولة رقابية، والتحقيق مع 241 مشتبها بهم، من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية والدفاع والعدل والشؤون البلدية والقروية والإسكان والصحة والتعليم) ومن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإيقاف 159 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير.

الرشوة الأكثر في بلاغات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

أظهر تقرير حديث لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الرشوة في السعودية تصدرت بلاغات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مسجلة نسبة 60.46 بالمئة و62.2 بالمئة على التوالي في العامين 2021، و2022.

وأكدت الهيئة وصول 48.770 بلاغاً تلتها بلاغات غير مشمولة باختصاصات الهيئة بمجموع 62.458 بلاغاً.

وتوزعت البلاغات الواردة الهاتف (980) نحو 11.228 بلاغاً، و55681 عن طريق البريد الإلكتروني، والفاكس 1946، والحضور الشخصي 13241 شخصًا، والموقع الإلكتروني 9546 بلاغاً، وبلغت عدد البرقيات التي تسلمتها الهيئة 1885برقية.

البلاغات مشمولة باختصاصات الهيئة 2021

جاءت الرشوة أولاً بـ 60.46 بالمئة، وثانياً استغلال النفوذ الوظيفي 13.58 بالمئة، وثالثاً التزوير 4.36 بالمئة، ورابعاً التبديد في المال العام 2.30 بالمئة، وخامساً التفريط بالمال العام 1.37 بالمئة، وسادساً الإثراء بالمال غير المشروع 8.91 بالمئة، وسابعاً استغلال العقود 050.0 بالمئة، وثامناً اختلاس 2.49 بالمئة، وتاسعاً غسيل الأموال 1.07 بالمئة، وعاشراً إساءة المعاملة باسم الوظيفة 0.46 بالمئة.

وحلت الرشوة أولاً في بلاغات العام 202022 بنسبة 62.2 بالمئة، ثم استغلال النفوذ الوظيفي 12.6، وثالثاً التزوير 3.9 بالمئة، ورابعاً التبديد في المال العام 1.3 بالمئة، ثم التفريط بالمال العام 1.9 بالمئة، وسادساً الإثراء بالمال غير المشروع 6.4 بالمئة، وسابعاً استغلال العقود 1.7بالمئة، وثامناً الاختلاس 2.4 بالمئة، وتاسعاً غسيل أموال 1.7 بالمئة، وعاشراً إساءة المعاملة باسم الوظيفة 0.8 بالمئة.