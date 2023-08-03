أطلق المستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، اليوم (الخميس)، الهوية الجديدة لليوم الوطني الـ93 للسعودية، الذي يصادف الـ23 سبتمبر من كل عام تحت شعار «نحلم ونحقق».

واستلهمت الهوية من الأحلام التي أصبحت قريبة وواقعية في كل مناحي حياة سكان المملكة، إذ انعكست بوضوح على مشاريع ضخمة راهنت عليها السعودية في رؤية 2030، وهو ما جعلها ترسخ من قوتها ومكانتها لمواصلة تقديم دورها المهم والمحوري على جميع الأصعدة.

وجاء الشعار الفني كفُرشاة رسام حالم يخط أحرفه بعذوبة وانسيابية تتجاوز حدود السماء ويرسم حدود أرض المملكة، التي تحتضن الحلم بعزيمة وإصرار تجعل منه حقيقة ثابتة راسية كالجبال، فبخط اليد كتبت الأحلام لترسخ في الأذهان هكذا يخطط الحالمون أهدافهم في الحياة، ليبدؤوا رحلة التحقيق بخطوات مدروسة وواثقة، فيما استلهمت الألوان من ألوان الخفاق الأخضر وطبيعة الأراضي الغنية لمملكتنا الحبيبة.

ودعت الهيئة العامة للترفيه، جميع الجهات الحكومية والخاصة إلى استخدام وتوحيد الهوية المعتمدة لليوم الوطني الـ93، وذلك عبر مختلف التطبيقات من خلال تحميل دليل الهوية بالدخول على الرابط التالي: https://nd.gea.gov.sa/، حيث احتوى على الإرشادات الخاصة بالشعار وطريقة استخدامه بمختلف التطبيقات.

ووفقا للموقع الإلكتروني، فقد تزينت الصفحة الرئيسية بعبارة ترحيبية «اليوم الوطني السعودي 93، لم تتوقف أحلامنا منذ بدأت هذه الدولة، واليوم نجدد الحب والولاء للأرض المعطاءة بعد مرور 93 عاما على توحيد السعودية.. ندعوكم للاحتفال بتحقيق الأحلام».

وتضمن الموقع الإلكتروني ملفات الهوية لليوم الوطني السعودي، وعدة أغانٍ وطنية هي «موعدنا 2030»، و«فوق السحايب»، و«ونِعْم» و«داري هنا»، فيما احتوى الموقع الإلكتروني أيضا على صور القادة، وشعار اليوم الوطني، وهوية اليوم الوطني، وكتيب الفعاليات، وغيرها من الملفات المساعدة على إنتاج الأعمال المرئية والمصورة احتفاء باليوم الوطني 93.

وتضمنت هوية اليوم الوطني أبرز المشاريع السعودية العملاقة، منها: مشروع بوابة الدرعية، مشروع سندالة، مشروع تطوير العلا، مشروع ذا لاين، مشروع السودة للتطوير، مشروع المسار الرياضي، مشروع حديقة الملك سلمان، مشروع الشعيبة للطاقة الشمسية، مشروع السيارات الكهربائية، برنامج المملكة لرواد الفضاء، ومشروع المكعب.