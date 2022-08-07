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Posted inأخبار أريبيان بزنستكنولوجيا

هيئة الاتصالات السعودية تطلق التجربة الحية الأولى عالمياً لأحدث أنظمة التنسيق الآلي للترددات

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التجربة تهدف إلى تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي في السعودية
التجربة تهدف إلى تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي في السعودية

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية التجربة الحية الأولى عالمياً لأحدث أنظمة التنسيق الآلي للترددات؛ لتمكين الجيل الحديث من الواي فاي (WiFi 6E)، الذي يهدف إلى التوسع في الشبكات الخارجية للجيل الحديث من تقنيات “الواي فاي”، وذلك بالتعاون مع شركتَي “إتش بي إي” و”فيديريتد وايرلس” العالميتين.

وتهدف التجربة إلى تمكين الإدارة الذكية للطيف الترددي في المملكة من خلال قواعد البيانات الذكية والتخصيص المؤتمت للترددات، بما يحقق الاستغلال الأمثل للطيف الترددي، إلى جانب حماية مستخدمي الطيف الترددي من التداخلات الضارة وتوسيع مدى إمكانات التقنيات الحديثة من  (Wi-Fi 6E)، وأخيراً تفعيل الشراكات الدولية بين الهيئة والشركات العالمية في القطاع.

ويأتي ذلك امتداداً لريادة المملكة عالمياً في إجمالي الطيف الترددي المتاح لتقنية “الواي فاي”، وريادتها الإقليمية بصفتها أول دولة في أقاليم أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في إتاحة كامل النطاق (6 جيجاهرتز) للاستخدامات المعفية من الترخيص.

يذكر أن هذه الخطوة تعد ضمن دور الهيئة بوصفها منظماً رقمياً؛ لتمكين الاستخدامات المبتكرة للطيف الترددي، ودعم تحوّل المملكة إلى مجتمع رقمي والوصول بها إلى الريادة العالمية في التقنيات اللاسلكية.

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