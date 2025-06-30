هونغ كونغ والخليج العربي: شراكة راسخة من أجل النمو

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي، يتجه كبار المستثمرين في دول الخليج العربي إلى هونغ كونغ

المنفذ الأذكى والأكثر أمانًا واستراتيجية نحو الصين وآسيا في ظل ما يشهده العالم من توتر متزايد، ولا سيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، تعيد المؤسسات المالية العالمية النظر في استراتيجياتها، بحثًا عن جسر مالي مستقر، محايد وفعّال نحو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهنا تبرز هونغ كونغ كخيار استثماري مثالي لرؤوس الأموال الخليجية الساعية إلى الوصول الآمن، وإدارة المخاطر، وتحقيق تنويع فعّال في المحافظ الاستثمارية.

تتمتع هونغ كونغ بوضع فريد يجمع بين انفتاحها المؤسسي على الصين القارية، واعتمادها نظام القانون العام، ومبادئ الاقتصاد الحر، والمعايير الدولية في الحوكمة المالية.

لماذا تواصل هونغ كونغ تصدُّر المشهد المالي العالمي؟

في المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر الحرية الاقتصادية

المرتبة الثالثة عالميًا في التنافسية (وفق تقريرالمعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2025)، م تميّز في السياسات الضريبية والتشريعات التجارية

منصة رائدة عالميًا لجمع رؤوس الأموال، حيث تحتضن أكثر من 160 اكتتابًا عامًا أوليًا قيد التنفيذ

وتُصنَّف هونغ كونغ ضمن أعلى المراتب عالميًا في الاتصال التجاري الدولي، بحسب البنك الدولي، مما يمنحها قدرة فريدة على الربط بين أسواق الخليج العربي والصين القارية، إضافة إلى بقية الأسواق الآسيوية التي تشهد نموًا متسارعًا.

عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين هونغ كونغ والخليج العربي

تتقاطع مبادرة “الحزام والطريق” الصينية مع الاستراتيجيات الاقتصادية لدول الخليج العربي، وعلى رأسها رؤية السعودية 2030 والرؤية الوطنية القطرية 2030. وقد بدأت هذه الرؤى الطموحة تُترجم إلى شراكات عملية، حيث تنشأ علاقات اقتصادية طبيعية بين الطرفين، تجمع بين:

دورهما كبوابات إقليمية لأسواق أوسع

امتلاك صناديق سيادية ذات حضور وتأثير عالمي

تركيزهما على التنويع الاقتصادي، والابتكار، والاستدامة

وترجمت هذه المواءمة إلى خطوات عملية ملموسة:

أصبحت قطر ثالث أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ، بتبادل تجاري بلغ 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2024

أبرمت الكويت اتفاقيات ثنائية مع هونغ كونغ لحماية الاستثمارات وتفادي الازدواج الضريبي

قاد الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، السيد جون لي، وفدًا رسميًا إلى المنطقة في عام 2025، أسفر عن توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية في مجالات التجارة والتمويل والابتكار

هذه ليست خطوات رمزية، بل تمثل بناءً استراتيجيًا لعلاقات طويلة الأمد.

نحو نموذج جديد للشراكات الخليجية – الآسيوية

تشهد الشراكات الاقتصادية بين الخليج العربي وهونغ كونغ تحوّلًا نوعيًا، يرتكز على تخصيصات استراتيجية في القطاعات الأكثر نموًا، وفي مقدمتها قطاع الابتكار والتقنية.

فقد ازدهر هذا القطاع بفضل الحوافز الحكومية في هونغ كونغ، والشراكات مع دول الخليج، مثل دعم قطر لشركات الذكاء الاصطناعي. ومثال بارز على ذلك شركة “فور بارادايم” الصينية الرائدة في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، والمدعومة من شركة “مبادلة” الإماراتية، والمُدرجة في بورصة هونغ كونغ، والتي تمكّنت من التوسّع عالميًا.

وتتجه الصناديق السيادية الخليجية، التي تملك خمسًا من أكبر عشرة صناديق في العالم، إلى تغيير نماذجها الاستثمارية، بالتركيز على الشراكات التقنية الاستراتيجية بدلًا من الاستثمارات السلبية، مع تخصيصات تتجاوز 200 مليون دولار أمريكي للمشروع الواحد.

ويبرز نموذج جديد للشراكة: قيام مستثمرين إماراتيين بالاستحواذ على شركات صينية ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، ثم نقل الملكية الفكرية إلى هونغ كونغ، وتأسيس كيانات محلية تقوم بتوريد التقنيات الصينية إلى أسواق الخليج العربي. وتُعد هونغ كونغ المنصة الأمثل لهذه الشراكات بفضل موقعها الفريد، الذي يجمع بين النفاذ إلى الصين القارية والخضوع لإطار قانوني دولي.

الميزة التنافسية للربط العابر للحدود

بموجب مبدأ “دولة واحدة، نظامان”، تتمتع هونغ كونغ بوضع قانوني وتنظيمي فريد، يجعلها من بين قلائل النظم القضائية التي تتيح للمستثمرين الخليجيين العمل ضمن بيئة قانونية دولية، مع إمكانية النفاذ المباشر إلى أحد أكبر وأسرع الأسواق الاستهلاكية نموًا.

وتُعد منطقة الخليج الكبرى، والتي تضم هونغ كونغ وماكاو وتسع مدن صينية كبرى، تكتلًا اقتصاديًا بإجمالي ناتج محلي يقارب تريليوني دولار أمريكي، وتوفر فرصًا استراتيجية في مجالات مثل: التكنولوجيا الحيوية، والذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والخدمات اللوجستية الذكية.

توسّع في جاذبية هونغ كونغ لرؤوس الأموال الخليجية

تُواصل هونغ كونغ تعزيز جاذبيتها للمستثمرين من الخليج العربي، من خلال إصدار ثلاث صكوك سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطبيق سياسات حيادية ضريبية على المنتجات المالية الإسلامية، مما يوفّر بيئة تنظيمية عادلة وتنافسية.

أولئك الذين يتابعون التحوّلات في مسارات رأس المال الخليجي نحو الشرق يدركون أمرًا جوهريًا: هونغ كونغ لا تواكب هذا التحول فحسب، بل تقوده.تمثّل هونغ كونغ خيارًا موثوقًا واستراتيجيًا للمستثمرين الساعين إلى الاستقرار والتوسع طويل الأمد.