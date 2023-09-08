تتعرض هونغ كونغ اليوم الجمعة، لفيضانات واسعة بفعل السيول التي تجري في الشوارع مع هطول أمطار هي تعد الأكثر غزارةً منذ عام 1884.

وتوقفت حركة المرور في الشوارع فيما أفاد مرصد هونغ كونغ عن هطول ما معدله 158,1 ملم من المطر، وأعلنت السلطات إغلاق المدارس “بسبب الظروف القصوى” ووقف عمل بعض أجهزة الجمارك على الحدود بين هونغ كونغ وشينجين، المدينة البالغ عدد سكانها 17,7 مليون نسمة والتي تشكل مقرا للعديد من شركات التكنولوجيا.

وعُلّقت المداولات في بورصة هونغ كونغ ليوم الجمعة بسبب الأحوال الجوية، فيما فتحت بورصة شينجين على تراجع صباحاً. ولم تعلن أي إصابة في الوقت الحاضر.