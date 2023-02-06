هونغ كونغ تسعى وراء استثمارات أرامكو السعودية

يسعى الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ جون لي كاتشيو لإقناع شركة النفط العملاقة “أرامكو السعودية” ووحداتها بالاستثمار في المدينة والنظر في إدراج ثانوي في المركز المالي الآسيوي، بينما يشرع في أول زيارة رسمية له إلى الشرق الأوسط، وفقاً لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست”.

وقال جون لي : “محفظة أعمال أرامكو السعودية متنوعة للغاية مع شركاتها التابعة المختلفة. سأبذل قصارى جهدي لتشجيعهم على القدوم إلى هونغ كونغ للاستثمار، بما في ذلك الإدراج في البورصة”.

وقد بدأ جون لي حملة لجذب استثمارات جديدة إلى المدينة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من العزلة الوبائية، حيث يلتقي مع كبار المسؤولين التنفيذيين في “أرامكو السعودية”، ويسلط الضوء على ما يجب أن تقدمه هونغ كونغ كمركز مالي دولي، وفقاً للتقرير الذي نقل عن لي قوله إنه سيبذل قصارى جهده لتشجيع منتج النفط على الإدراج في المدينة.

وبعد لقائه وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أعلن جون لي أن الجانبين سيبدآن مفاوضات بشأن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار، على أمل تعميق العلاقات التجارية. وكتب على صفحته على فيسبوك: “سترسل المفاوضات إشارة إيجابية إلى مجتمعات الأعمال لدى الطرفين، وتساعد على تعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع تدفقات الاستثمار الثنائية”.

