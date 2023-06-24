هونر ماجيك في إس ينطوي على سبيكة من المواصفات الراقية

بمجرد فك تغليف هذا الهاتف- Honor Magic V- وإخراجه من صندوقه سيطلب منك التأكد من تحديث نظام التشغيل قبل كل شيء.

فالهاتف سيقوم بتحديث نظام التشغيل ومسح جميع البيانات دون استئذان – كما حصل معنا – وبالتالي فإن أي بيانات شخصية وملفات منقولة إلى الهاتف عقب تشغيله لأول مرة ستضيع وربما يضيع معها الانطباع الأول.

وبعد هذا التحذير الموجه للمصلحة العامة، يمكن القول إن هاتف هونر ماجيك في إس Honor Magic Vs سينال الإعجاب ويكسب الرضا وسيزيد من وزنكم حوالي ربع كيلو عند حمله بكل فخر بينما تبقى سماكته 12.5 ملم عند الطوي أنحف من سماكة منافسيه.

يبدو أن شركة هونر تسعى من وراء هذا الهاتف القابل للطوي إلى مقارعة الشركات المنافسة وربما إلى انتزاع ولاء شريحة من عملاء تلك الشركات، فهو لا ينحصر بكونه محاولة جريئة لرفع سقف معايير الجودة ووضع مواصفات متألقة بين الأيادي، بل يتفوق من ناحية فلسفية بحتة كونه استفاد من عثرات وتجارب أوائل الهواتف القابلة للطوي وزاد عليها لاجتراح مكانة له.

سعته التخزينية عند 500 جيجا بايت تعني أن صانعي محتوى الفيديو سيكونوا سعداء لفترة طويلة ولذلك لن نعيب عليه عدم إمكانية إدخال بطاقة تخزين خارجية فيه. شاشته الصغيرة من الخارج تنتعش 120 مرّة في الثانية (أو ما يسمى هرتز) بمعنى أن العيون لن تلحظ أي ارتجافات في حركة الأشخاص المصورين في الفيديو بل سيكون هناك انتقال ناعم أثناء حركة الكاميرا مما يمكن من رؤية أدق تفاصيل الجرافيكس، لكن انتعاش الشاشة الداخلية في الثانية الواحدة يقف عند 90 هرتز وهو تردد جيد لتمكين العيون البشرية من مشاهدة فيديو بجودة عالية وقراءة الكتب.

بالحديث عن القراءة، ستستمتع العيون بقراءة محتوى الكتب لساعات طويلة من على شاشته الداخلية بوجود تقنية تحد من إجهاد العينين وأخرى لا تقوض من ساعة النوم البيولوجية للجسم. وربما قد يغني عن استخدام الحواسيب اللوحية لأجل القراءة لأنه يمكن اعتباره حاسوب “نصف لوحي”. وعند استخدام شاشة خارجية مثل البروجكتور أو التلفزيون لاستعراض محتوى الهاتف، أمامنا خياران: إما مشاهدة المحتوى المراد عرضه مباشرة مثل الفيديو، أو مشاهدة واجهة سطح مكتب نظام التشغيل Magic مثل أي حاسوب شخصي آخر. وهذه الأخيرة من الميزات الممتعة التي تقرب تجربة هذا الهاتف من تجربة الكمبيوتر الشخصي الأليفة وما فيها من سطح مكتب يحمل أيقونات التطبيقات وقوائمها.

لا تقصير ولا غصة من ناحية أداء هذا الهاتف بوجود معالج “سناب دراجون” المركزي مع نويّات ثمانية لتشغيل عدة التطبيقات في وقت واحد وإن كانت شرهة للذاكرة المؤقتة (أو الرام RAM) التي تبلغ 12 جيجا بايت فيه. بالنسبة لاستهلاك الطاقة، يجب البقاء قرب الشاحن إن كان سيستخدم للترفيه واللعب لكن يحافظ على بطاريته لساعات عند الاستخدام العادي.

تحتوي الكاميرا على كثير من المميزات منها استخدام الذكاء الاصطناعي ويمكنها التقاط أدق وأقرب التفاصيل باستخدام المستشعر القادر على الالتقاط بدقة 50 ميجا بيكسل. وهناك خياران فيها إما تجميل الوجوه وتفتيح البشرة أو الالتزام بالمصداقية. ولكم حرية الاختيار. يأتي بعدة ألوان والتصميم الخارجي يراعي حاجة هذا الهاتف إلى قبضة قوية للإمساك به. ويشمل بنيان هيكله تمازج بين معدن وزجاج ما يمنحه صلابة ومقاومة ملموسة. وبخلاف الهواتف الأخرى التي تتساقط مثل أوراق الشجر عند رميها بنوبة غضب طفولية، يعتبر هذا الهاتف سلاح يدوي عند مسكه بطريقة معينة لتوجيه ضربة إلى مؤخرة الرأس قد تؤدي إلى فقدان الوعي. فلا يغركم أناقته الخارجية وانشراح الصدر لرؤية شاشته تنفتح على ملمس ناعم يعطي إحساس بالأمان. هذا الهاتف خطير أيضا.

معتز باطر