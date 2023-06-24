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هوندا تسحب 1,3 مليون سيارة من جميع أنحاء العالم

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مشكلة محتملة في صور كاميرا الرؤية الخلفية لسيارة هوندا أوديسي
مشكلة محتملة في صور كاميرا الرؤية الخلفية لسيارة هوندا أوديسي

قالت الإدارة الوطنية الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة، إن شركة «هوندا موتور» ستستدعي 1.3 مليون سيارة من جميع أنحاء العالم؛ بسبب وجود مشكلة محتملة في صور كاميرا الرؤية الخلفية، كما أوردت وكالة “رويترز“.
ويشمل القرار بعض السيارات من طراز أوديسي المصنعة بين عامي 2018 و2023، وبعض السيارات من طراز باسبورت المصنعة بين عامي 2019 و2023.
ونظراً لوجود عيب في أحد الكابلات، قد لا تظهر صور كاميرا الرؤية الخلفية على الشاشة.
وقالت هوندا إن الاستدعاء يشمل 1.2 مليون سيارة في الولايات المتحدة، و88 ألف سيارة في كندا، و16 ألفاً في المكسيك. 

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