هوندا أكورد 2023 وتويوتا كامري…أيهما  أفضل في فئة السيارات السيدان متوسطة الحجم؟

طرحت الشركتان أكورد وكامري في تصميمين جديدين عام 2018 وبينما لا تزال تويوتا تضيف بعض التعديلات حتى يومنا فقد طرحت هوندا النسخة الجديدة كليا أكورد 2023.

الحجم والمساحات الداخلية

تتفوق هوندا أكورد على تويوتا كامري في الحجم والأربعاد بفارق طفيف على كامري، ووفقا لمقارنة موقع “موتور تريند” فإن الأولى تزيد ببضع بوصات في الطول وببوصة واحدة في العرض.

مساحة المقاعد الأمامية أكثر راحة، وفي الخلف تزيد المساحة المخصصة لمد الساقين بوقع 2.8 بوصة فضلا عن زيادة مساحة صندوق السيارة 11 بالمئة بمقارنة بكامري.

في المقابل، يرتفع سقف تويوتا كامري قليلا عن نظيره في أكورد مما يمنح الركاب الأطول قامة ميزة أكبر.

المحرك واستهلاك الوقود

تعتمد المركبتان على نفس المحرك المطروح في عام 2018. تويوتا تجهز كامري بمحرك 2.5 لتر، وتعتمد هوندا على محرك 1.5 تربو. وتتميز كامري بتوفير فئة جر كلي بينما تعتمد أكورد على نظام الجر الأمامي فقط.

في نسخة 2023 الجديدة كليا لم تعد هوندا تعتمد على المحرك التربو القوي 2 لتر، بينما لا تزال تويوتا تطرح فئات محدودة العدد من المحرك 3.5 لتر V-6.

تعتمد محركات تويوتا غير الهجينة على ناقل حركة أوتوماتيكي تقليدي بينما تجهز هوندا سيارتها أكورد بناقل حركة CVT .

النسخ الهجينة من السيارتين

اهتمت هوندا كثيرا بأكورد الهجينة في نسختها الجديدة 2023 متوقعة أن تحقق نحو 50 بالمئة من المبيعات ومنحتها محرك هوندا الهجين المزدوج بقوة 204 أحصنة بينهما تعتمد كامري الهجينة على محرك منفرد بقوة 208 أحصنة.

التكنولوجيا متشابهة في النسخ الأقل سعرا

تتقارب الخصائص التكنولوجية في السيارتين في الفئات الأقل سعرا لكن تتباين الاختلافات مع التقدم للفئات الأعلى. ففئات كامري إل.ئي، وإس.ئي، وتي.آر.دي وأيضا مع أكورد إل.إكس، وإيه.إكس تعتمد على شاشة سبع بوصات مجهزة بأنظمة أبل وأندوريد.

فئة كامري إكس.إل.ئي وإكس.إس.ئي مزودة بشاشة تسع بوصات لكن الفئات الجديدة في أكورد باستثناء إكس.إل وإيه.إكس مزودة بشاشة 12.3 بوصة مع أبل وأندرويد لاسلكي.

السؤال الأهم أيهما أشتري؟

تتقارب المواصفات بشدة بين السيارتين، فسيارة كامري التي تعمل بالوقود تتميز بقوة أكبر مستفيدة من ناقل الحركة التقليدي والمحرك V-6، ويتوقع أيضا أن تكون كامري الهجين أرخص سعرا وأقل استخداما للوقود.

في المقابل، أجرت هوندا تحسينات ملحوظة على أكورد منها نظام المعلومات والترفيه الأكثر تقدما، والمقصورة الداخلية الأكثر تميزا وأيضا عوامل الأمان الأقوى مما يرشح الجيل الحادي عشر من أكورد لتسجيل أفضل أداء سيارات السيدان متوسطة الحجم.