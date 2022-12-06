هونغ كونغ بالمركز الأول…تعرف على أعلى أسعار الوقود في العالم

دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الوقود في أنحاء العالم إلى مستويات قياسية خلال 2022 في ظل تعثر سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.

وفي ظل استمرار الضبابية بشأن الحرب والإعلان عن فرض سقف على أسعار النفط الروسي تظل أسعار الوقود مرتفعة ومرشحة لتقلبات كبيرة.

أوروبا تهيمن على العشر الأولى

سجلت منطقة هونج كونج أعلى معدل لأسعار الوقود في العالم خلال 2022 وفقا لبيانات “جلوبال بترول برايسس” بلغ ثلاثة دولارات للتر الواحد وهو أكبر من ضعف المتوسط العالمي.

واجهت جمهورية أفريقيا الوسطى وهي مستورد صاف للبنزين ضغوطا متزايدة في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا لتسجل ثاني أعلى سعر للوقود في العالم عند 2.6 دولار للتر الواحد.

سجلت أوروبا أكبر المعدلات في العالم وجاءت سبع دول منها بين العشر الأوائل هي أيسلندا (3) والنرويج (4) والدنمرك (6) واليونان (7) وفنلندا (8) وهولندا (9) وبلجيكا (10) في حين جاءت باربادوس بالمركز الخامس.

بلغ سعر البنزين في أيسلندا 2.3 دولار، وتراوح بين 2.2 و1.9 دولار بباقي الدول الست.

سنغافورة الأغلى في آسيا

في آسيا، كانت سنغافورة صاحبة أغلى سعر للبنزين في المركز الرابع عشر مسجلة 1.9 دولار للتر، وضمت قائمة المئة ثلاث دول عربية هي الأردن وسوريا والمغرب بالمراكز 42 و43 و66 على الترتيب.