.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسالسلعدولسياحةسيارات ويخوتسياسة واقتصادطاقةقوائم وقياداتمواصلاتنقل

هونغ كونغ بالمركز الأول…تعرف على أعلى أسعار الوقود في العالم

في ظل استمرار الضبابية بشأن الحرب والإعلان عن فرض سقف على أسعار النفط الروسي تظل أسعار الوقود مرتفعة ومرشحة لتقلبات كبيرة.
.ط by

دفعت الحرب الروسية في أوكرانيا أسعار الوقود في أنحاء العالم إلى مستويات قياسية خلال 2022 في ظل تعثر سلاسل إمدادات الطاقة العالمية.

وفي ظل استمرار الضبابية بشأن الحرب والإعلان عن فرض سقف على أسعار النفط الروسي تظل أسعار الوقود مرتفعة ومرشحة لتقلبات كبيرة.

أوروبا تهيمن على العشر الأولى

سجلت منطقة هونج كونج أعلى معدل لأسعار الوقود في العالم خلال 2022 وفقا لبيانات “جلوبال بترول برايسس” بلغ ثلاثة دولارات للتر الواحد وهو أكبر من ضعف المتوسط العالمي.

واجهت جمهورية أفريقيا الوسطى وهي مستورد صاف للبنزين ضغوطا متزايدة في أسعار الوقود منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا لتسجل ثاني أعلى سعر للوقود في العالم عند 2.6 دولار للتر الواحد.

  • سجلت أوروبا أكبر المعدلات في العالم وجاءت سبع دول منها بين العشر الأوائل هي أيسلندا (3) والنرويج (4) والدنمرك (6) واليونان (7) وفنلندا (8) وهولندا (9) وبلجيكا (10) في حين جاءت باربادوس بالمركز الخامس.
  • بلغ سعر البنزين في أيسلندا 2.3 دولار، وتراوح بين 2.2 و1.9 دولار بباقي الدول الست.

اقرأ أيضا

جلوبال أوتو الإماراتية تحرك مياها راكدة بسوق السيارات بمصر وتضع “المستهلك التاجر” في مأزق

مكتبة الساقي: لماذا اضطرت أكبر دار نشر عربية في لندن للإغلاق؟

 ما مصير 120 ألف موظف تم إنهاء خدماتهم في 2022؟

سنغافورة الأغلى في آسيا

  • في آسيا، كانت سنغافورة صاحبة أغلى سعر للبنزين في المركز الرابع عشر مسجلة 1.9 دولار للتر، وضمت قائمة المئة ثلاث دول عربية هي الأردن وسوريا والمغرب بالمراكز 42 و43 و66 على الترتيب.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا