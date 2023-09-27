هوليوود تنهي إضراب الكُتاب بفقرة تقيد استخدام الذكاء الاصطناعي

توصل كتاب السيناريو في الولايات المتحدة إلى اتفاق مع رؤساء الاستوديوهات لإنهاء إضراب استمر قرابة خمسة أشهر، ويضمن الاتفاق لاستوديوهات هوليوود تدريبا مقيدا لنماذج الذكاء الاصطناعي على أعمال الكتّاب والمبدعين الذين كانوا مضربين خوفا على مستقبلهم وضعف رواتبهم بسبب الذكاء الاصطناعي.

وسينال الكتاب تعويضا في عقودهم عن استخدام أعمالهم مادة لتدريب الذكاء الاصطناعي في إنتاج مواد ترويجية وإبداعية. وبموجب الاتفاق تحتفظ استوديوهات هوليوود (ممثلة بهيئة إي إم بي تي بي AMPTP) بحق في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على أعمال الكتّاب بموجب شروط اتفاقية العمل المبدئية بين الجانبين، حسبما قال أشخاص مطلعون على القضية.كما سيتم التعويض عن العمل الذي يقومون به في النصوص، حتى لو كانت الاستوديوهات تعتمد جزئيًا على أدوات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب الاتفاقية، لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لكتابة النصوص أو إعادة كتابتها، ولا يمكن اعتبار الكتابة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي مادة مصدر، مما يجنب خسارة الكتاب عوائد الكتابة بسبب الذكاء الاصطناعي.

على المستوى الفردي، يمكن للكتاب اختيار استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إذا رغبوا في ذلك. ومع ذلك، لا يمكن للشركة أن تلزم الكتّاب باستخدام أدوات معينة للذكاء الاصطناعي أثناء العمل على الإنتاج. يجب على الاستوديوهات أيضًا إخبار الكتّاب إذا تم إعطاؤهم أي مواد تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لدمجها في العمل.

كما ينص ملخص العقد، “يحتفظ اتحاد الكتاب (Writers Guild of America -WGA ) بالحق في التأكيد على أن استغلال مواد الكتاب لتدريب الذكاء الاصطناعي محظور بموجب [العقد] أو أي قانون آخر.” ولا تزال العلاقة القانونية بين نماذج اللغات الكبيرة والمواد المحمية بحقوق الطبع والنشر غامضة حاليًا. ولكن عندما يتخلف القانون الفيدرالي وقانون الولاية عن الركب، فإن اتفاقية التفاوض الخاصة بـ اتحاد الكتاب توضح أن أعضاء النقابة لا يوافقون على استخدام عملهم لتدريب الذكاء الاصطناعي في الاستوديوهات.

لا تزال نقابة الممثلين، ، مضربة عن العمل، وفي يوم الاثنين، صوت أعضاؤها بأغلبية ساحقة للسماح بالإضراب ضد صناعة ألعاب الفيديو أيضًا. أثناء المساومة نيابة عن ممثلي الأعمال المثيرة والتقاط الحركة والصوت في ألعاب الفيديو، أعربت نقابة الممثلين أيضًا عن مخاوفها بشأن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتقويض العمل الإبداعي لأعضاء النقابة. “بالنسبة للعديد من فناني الأداء، قد تكون وظيفتهم الأولى هي الأخيرة، حيث أصبحت الشركات حريصة بشكل متزايد على فحص أعضائنا أو تدريب الذكاء الاصطناعي بأصواتهم بمجرد حضورهم للعمل”.

تمثل اتفاقية اتحاد الكتاب سابقة لوضع قيود على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في المهن الإبداعية.