هوليهان لوكي تدعم شابورجي بالونجي العالمية للتطوير العقاري بتأمين تمويل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي لاستكمال المشروع السكني “إمبريال أفينيو” وسط مدينة دبي

أكّدت شركة هوليهان لوكي Houlihan Lokey البنك الاستثماري العالمي، أنّ فريقها في دبي قام بتأمين تمويل لشركة شابورجي بالونجي العالمية للتطوير العقاري (SPIPD) لاستكمال تطوير المشروع العقاري السكني الفاخر “إمبريال أفينيو” وسط مدينة دبي. وعلّق آرون ريدي، المدير الإداري ورئيس هوليهان لوكي في الشرق الأوسط وأفريقيا قائلًا: “تُمثل هذه الصفقة خطوة هامة جدًا لدعم وتطوير مشروع إمبريال أفينيو السكني. لقد عملنا عن كثب مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي التي ساعدت في تسيير العملية، ونظرًا لانتشار شبكة أعمال هوليهان لوكي عالميًا، فقد تمكنّا من الحصول على رأس مال أجنبي لتمويل الصفقة لعميلنا وإعادة هيكلة دين البنك المحلي “.

تعد شابورجي بالونجي SPIPD شركة تطوير عقاري في دبي مملوكة لمجموعة شابورجي بالونجي، وهي إحدى أبرز الشركات متعددة القطاعات في الهند التي تتمتع بحضور رائد في قطاعات الهندسة والبناء والبنى التحتية والعقارات والمياه والطاقة والخدمات المالية، ولدى المجموعة قاعدة موظفين قوية تضم أكثر من 70 ألف موظف/ة في 70 دولة.

ويعتبر”إمبريال أفينيو” المشروع العقاري الرائد لشركة شابورجي بالونجي في الإمارات العربية المتحدة. وتبلغ نسبة الإنجاز الحالية للمشروع المكوّن من 45 طابقًا، 55 في المائة، ومن المتوقع أن يكتمل المشروع بحلول نهاية العام المقبل. وأضاف السيد ريدي قائلًا: “تُعتبر الصفقة شاهدًا على مكانة دبي العالمية وأهميتها في جذب المستثمرين الدوليين بالإضافة إلى خبرة هوليهان لوكي وانتشار شبكة أعمالها في أسواق المال العالمية. يواصل سوق العقارات في دبي تقديم أفضل قيمة سوقية من بين أقوى 25 مدينة عالمية في قطاع العقارات.” كما أشار إلى أنّ الصفقة تؤكد على الوضع الإيجابي للسوق العقاري وإقبال رأس المال الدولي على سوق العقارات في دبي مقارنة بالأسواق الأخرى.