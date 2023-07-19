هوليداي إن تفتتح فندقاً جديداً في الرياض بمفهوم الاوبن لوبي للمرة الأولى في المنطقة

تعد فنادق الهوليداي إن، إحدى أكثر العلامات التجارية شهرة لمجموعة فنادق ومنتجعات IHG، وتبرز بصمتها الخاصة بتصميمها الجديد والاستثنائي ولأول مرة في الشرق الأوسط وذلك بافتتاح الفرع الجديد في مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية. يمثل الافتتاح توسعاً لمجموعة فنادق إنتركونتيننتال IHG في سلسة علاماتها التجارية الرئيسية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وواصلت فنادق هوليداي إن، ولأكثر من 70 عاماً، كونها واحدة من أكثر العلامات التجارية انتشاراً في العالم، وتسعى لتوفير إقامة لا تُنسى لآلاف الضيوف كل يوم، من خلال معايير عالية تلبي كافة احتياجات المتغيرة والتجارب الاستثنائية، والتي تنعكس لكم بمفهوم اللوبي الجديد والذي يتميز بتصميم حديث ومساحات واسعة ومتنوعة للعمل وتناول الطعام والمشروبات.

ويجمع مفهوم اللوبي بمساحاته الواسعة بين جميع الأماكن، بما في ذلك الاستقبال والمطعم والبار، في مساحة واحدة مفتوحة يملئها الحيوية. مما يسمح للضيوف بالإحساس بالراحة كما لو أنهم في منازلهم ويضمن لهم الاستمتاع بإقامتهم سواء كانت زيارتهم لتناول الطعام والشراب أو للعمل والتواصل.

ويعتبر مفهوم الاوبن لوبي الجديد بمساحته الواسعة في فندق هوليداي ان الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

ويتميز فندق هوليداي إن الرياض بزنس ديستريكت والذي تم افتتاحه مؤخراً في عاصمة المملكة العربية السعودية بكونه أول فندق بمفهوم الاوبن لوبي والمثالي لمساحات العمل والتواصل الحديثة والتي اشتهرت بها سلسلة فنادق هوليداي إن على مستوى العالم.

تلبية احتياجات الجميع

وسيوفر مفهوم الاوبن لوبي مساحات حيوية حيث يمكن للضيوف الاسترخاء والتواصل مع الأصدقاء أو العائلة والمسافرين الآخرين، تم تصميم الفندق بما يناسب احتياجات الجميع. ويشتمل اللوبي على صالة أجهزة حديثة للاسترخاء مع الأصدقاء، وكافيه لاحتساء القهوة أو تناول وجبة خفيفة، ولاونج لمن يحتاج إلى متابعة أخبار اليوم أو العمل، بينما لا يزالون يستمتعون بأجواء المكان. كما يمكن للضيوف الاستمتاع “بمكان مشرق للتواصل والعمل” أثناء إقامة أنيقة وعصرية في قلب منطقة الأعمال بمدينة الرياض، بالإضافة لذلك يبعد الفندق غضون 10 دقائق من مطار الملك خالد الدولي والأماكن الرئيسية الأخرى.

وقال نائل تميم، مدير فندق هوليداي إن الرياض بزنس ديستريكت، إن فريقه “متحمس لفتح أبواب فندق هوليداي إن الجديد والمبتكر بمفهومه الاستثنائي في عاصمة المملكة العربية السعودية والترحيب بأول ضيوفه في منطقة الأعمال الجديدة. وقد يكون فندق هوليداي إن الرياض بزنس ديستريكت الجديد مألوفاً، ولكنه مختلف بشكل مميز، ويحتوي على كل ما يحتاجه الضيوف سواء كانت إقامتهم لعمل أو ترفيه.

وتم تصميم الفندق ليتناسب مع احتياجات جميع الضيوف من ضمنهم العائلات. وتضمن لهم أجواء ترحيبية ودافئة للاسترخاء والعمل أو للتواصل مع الآخرين، وهو المكان المثالي للاستمتاع بالعشاء أو المشروبات مع الزملاء والأصدقاء والعائلة “.

الغرف والأجنحة العصرية والمأكولات

يضم الفندق مطعم كازا أوليفا الذي يقدم الطعام الإيطالي الأصيل بجانب الخيارات المبتكرة المستوحاة من المأكولات السعودية، بينما يقدم كافيه لاإسبريسو مجموعة واسعة من القهوة والمشروبات والوجبات الخفيفة.

كما يتكون الفندق من 138 غرفة واسعة المساحة من ضمنها 18 جناحاً مع مطابخ صغيرة وحمامي سباحة وصالة ألعاب رياضية مجهزة بشكل مثالي وخدمة الكونسيرج على مدار الساعة وغرف للاجتماعات متعددة الاستخدامات

وسيشعر الضيوف وكأنهم في بيوتهم في غرف هوليداي إن الرياض بزنس ديستريكت بإضاءتها العصرية، وفرشها المريح، بالإضافة إلى توفر أجهزة التلفاز الكبيرة وخدمة الواي-فاي المجانية عالية السرعة وغير المحدودة ، كما سيتم الاعتناء بالعائلات من خلال الغرف العائلية والأجنحة المتصلة وعرض هوليداي إن الخاصّ للأطفال الذي يشمل إقامة وتجربة تناول طعام مجّانية. ويعد هذا الافتتاح هو الأول في فترة التوّسع القوية للعلامة التجارية هوليداي إن في الشرق الأوسط كوجود فنادق أُخرى قيد الإنشاء بما في ذلك هوليداي إن كورنيش جدة، وهوليداي إن الرياض، الملز في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى هوليداي إن دبي الخليج التجاري في الإمارات العربية المتحدة بنهاية عام 2023، وبذلك ينضم حي الأعمال إلى مجموعة فنادق ومنتجعات IHG التي تضم ما يقارب 5180 فندقاً للعلامة التجارية هوليداي إن.

