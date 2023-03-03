هوج بول تنهب مئات المصريين مليارات الجنيهات

أكدت تقارير عدة تعرض مئات المصريين، يوم أمس الخميس، إلى عمليات نصب عبر منصة استثمار إلكترونية حديثة تدعى هوج بول للاستثمار والأرباح (Hoogpool).

وتلقت مديريات الأمن في محافظات مصرية عدة، يوم أمس الخميس، بلاغات من مئات المواطنين الذين تعرضوا للنصب بواسطة المنصة الإلكترونية التي أغلقت بعد الاستيلاء على مبلغ يقدر بنحو ستة مليارات جنيه (195 مليون دولار) من أموال الضحايا.

عمليات نصب واحتيال إلكترونية

وتقدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان) هشام الجاهل، صباح اليوم الباكر، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن “تعرض مئات المصريين لعمليات نصب من إحدى المنصات الرقمية التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وصنفت نفسها على أنها شركة مصرية متخصصة في تعدين البيتكوين، وتقديم خدمات التعدين السحابي”.

وأوضح أن المنصة استطاعت من خلال الإعلانات الوهمية جذب الكثير من المواطنين، الذين وقعوا ضحية لها، وأن الشركة الوهمية أنشأت حساباً في “فيسبوك” يحمل اسم المنصة.

وادعت هوج بول تأجير عدد من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين “بيتكوين”، عارضةً على المستخدمين الاستثمار في هذه الماكينات، مع توفير خيارات للأرباح تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولاراً، بالإضافة إلى فوائد ربحية تتراوح بين 250 و300 جنيه يومياً.

وأضاف الجاهل أن المنصة أعلنت عن أرباح خيالية داعبت أحلام الضحايا، منها تحقيق مكسب يومي قيمته أربعة دولارات مقابل إيداع مبلغ ألف جنيه.

ودعا أجهزة الدولة إلى فتح تحقيق موسع في الواقعة، وتشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة انتشار عمليات الاحتيال والنصب على المواطنين.

وقال كريم أشرف، أحد ضحايا برنامج هوج بول، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر، مساء الخميس، إنه “تعرف على المنصة من خلال فيسبوك، وأودع بها 50 ألف جنيه بغرض استثمارهم بعوائد مادية كبيرة وجني أرباح من خلالهم.. أوهمونا بأرباح يومية على الباقات، وكنت بكسب أربعة دولارات على الباقة التي تبلغ تكلفتها 1600 جنيه”.

وأضاف “بدأت الاستثمار في التطبيق منذ ما يقارب شهر، ولم أتمكن من سحب أي أرباح لي من على التطبيق بسبب اشتراط سداد رسوم وضرائب على عمليات السحب تصل إلى 15 بالمئة.. فوجئت بإغلاق التطبيق وفقدان أموالي التي قمت بتجميعها من أصدقاء لي”.

ما هي قصة هوج بول؟

ظهرت شركة هوج بول Hoogpool للاستثمار، في أغسطس/آب 2022، وأتاحت موقعاً إلكترونياً يسمي هوج بول دوت كوم www.hoggpool.com، وهو تطبيق في سوق بلاي مصر، كان يحمل اسم Hogg، وله رخصة سجل تجاري مصري.

وتم إطلاق منصة جديدة تسمى هوج بول أو Hoogpool، تهدف إلى الاستثمار وتعدين العملات الرقمية، وزعمت أنه يمكن لأي شخص الربح من الأموال، عن طريق الهاتف أو الكمبيوتر.

ووصل عدد المشتركين المصريين في منصة هوج بول Hoogpool الإلكترونية، الذين اشتروا الآلات من التطبيق إلى 600 ألف مشترك، وأدى ذلك إلى تجميع التطبيق مبلغاً ضخما، بلغ 600 مليون دولار، وفقًا لتقارير محلية.

كيف تم احتيال هوج بول؟

وضعت المنصة شرطاً يلزم من يرغب بالربح شراء آلة، وبمجرد الشراء يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة.

ويبدأ سعر الآلة في منصة Hoogpool من 200 دولار، ويقدر سعر الدولار في التطبيق بـ 20 جنيها مصرياً، ويعادل سعرها نحو 4 آلاف جنيه.

سعر الآلة الأولى من تطبيق هوج بول 4 آلاف جنيه، بربح يومي 240 جنيهاً، ويشترط سحب المبلغ الإجمالي بعد 150 يوماً، وتكون الأرباح 35 ألف جنيه.

سعر الآلة الثانية من تطبيق هوج بول 6 آلاف جنيه، بربح يومي 280 جنيهاً، ويشترط سحب المبلغ الإجمالي بعد 200 يوم، وتكون الأرباح 52 ألف جنيه.

سعر الآلة الثالثة من تطبيق هوج بول 10 آلاف جنيه، بربح يومي 480 جنيهاً، ويشترط سحب المبلغ الإجمالي بعد 200 يوم، وتكون الأرباح 88 ألف جنيه.

سعر الآلة الرابعة من تطبيق هوج بول 16 ألف جنيه، بربح يومي 1100 جنيه، ويشترط سحب المبلغ الإجمالي بعد 200 يوم، وتكون الأرباح 220 ألف جنيه.

البنك المركزي المصري

يحذر البنك المركزي المصري، بين الحين والآخر، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.

وقال في بيان، مؤخراً، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة، بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البتكوين.

وأكد البنك على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، من حظر إصدار العُملات المشفرة، أو الاتجار فيها أو الترويج لها، أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها، أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.