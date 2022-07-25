هوبي أحدث منصة عملات مشفرة تحصل على ترخيص في دبي

أصبحت “هوبي” Huobi أحدث منصة لتبادل العملات المشفرة تحصل على موافقة مؤقتة من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي. وتسمح الموافقة المؤقتة لشركة “هوبي” بتقديم منتجات وخدمات تبادل الأصول الافتراضية “للمستثمرين المؤهلين مسبقًاً ومقدمي الخدمات المالية المحترفين.

وقبل منح “هوبي” موافقتها، منحت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي تراخيص لمنصات تداول العملات المشفرة “أو كيه إكس” OKX في سيشيل، “باينانس”، “إف تي إكس” و”كوينمينا”.

واعتبرت “هوبي” أن الحصول على الترخيص المؤقت يمهد الطريق لإنشاء المقر الإقليمي للبورصة في دبي. وقالت ليلي زانج المدير المالي لشركة “هوبي” : “تلتزم حكومة دبي بتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للاقتصاد الرقمي المستقبلي وأن تكون في طليعة الابتكار المالي. ونحن متفائلون بشأن إمكانات المدينة والفرص المستقبلية التي توفرها. ونتطلع إلى العمل من أجل تعزيز نمو صناعة الأصول الافتراضية في دبي”.

وإلى جانب الترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، حصلت “هوبي” أيضاً على تراخيص في مناطق أخرى مثل كوريا الجنوبية واليابان وجبل طارق.