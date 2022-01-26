هواوي تُطلق هواتفها الذكية بي 50 برو وبي 50 بوكيت

يتصدر طراز بي 50 برو HUAWEI P50 Pro كأفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي بينما يجلب هاتف HUAWEI P50 Pocket ابتكارات الموضة والجمال والتقنية

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد، أفضل هاتف ذكي مزود بكاميرا بتصميم جمالي وهاتف HUAWEI P50 Pocket – أحدث هواتفها القابلة للطي التي تأخذ جمال الموضة والابتكارات التكنولوجية إلى المستوى التالي، خلال حفل إطلاق إقليمي أقيم في الرياض. قال بابلو نينغ، رئيس مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا: “يسعدنا أن نقدم هاتفي HUAWEI P50 Pro و HUAWEI P50 Pocket الجديدين لمستخدمينا في المنطقة حيث نظل ملتزمين بالسعي لتحقيق أفضل جودة وجماليات، وتجارب التصوير. يعود هاتف HUAWEI P50 Pro الجديد إلى الفلسفات التي تكمن في قلب الهواتف الرائدة مع كاميرا True-Form Dual-Matrix وتصميم رائع بينما يجلب هاتف HUAWEI P50 Pocket ابتكارات الموضة والجمال والتكنولوجيا إلى الحظيرة مع HUAWEI IMAGETM، في حين يتيح تصميمه المفصلي الجديد تمامًا للهاتف الذكي إمكانية الطي بسلاسة في شكل نحيف يمكن وضعه في الجيب ” سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pro بلونين مميزين هما: الذهبي Cocoa Gold والأسود Golden Black بسعر 3,999 درهم إماراتي.

وسيبدأ الطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 27 يناير ليضم هدايا بقيمة 1,359 درهم إماراتي. بينما سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pocket باللون الأبيض بسعر 5,099 درهم إماراتي و HUAWEI P50 Pocket Premium Edition بسعر 6,299 درهم إماراتي. وسيبدأ الطلب المسبق اعتباراً من 3 فبراير مع هدايا بقيمة 1,959 درهم إماراتي عبر متجر هواوي الإلكتروني ومتاجر تجربة هواوي ومتاجر محددة أخرى. HUAWEI P50 Pro: أفضل هاتف مزود بكاميرا بتصميم جمالي حقبة جديدة من التصوير الفوتوغرافي من هواوي مع كاميرا True-Form Dual-Matrix يوفر نظام الكاميرا المزدوجة المصفوفة في هاتف HUAWEI P50 Pro صورًا واقعية فائقة الوضوح. تسمح ميزة HUAWEI XD Optics للمستهلكين بالتقاط صور مذهلة وإعادة إنتاج التفاصيل الدقيقة. تم تزويد هاتفHUAWEI P50 Pro أيضًا مع ميزة XD Fusion Pro، وهو حل محسّن يشتمل على نظام Super Color Filter الجديد ومحرك True-Chroma Image وتقنية Super HDR لتحسين التفاصيل واللون والنطاق الديناميكي بشكل كبير. كما أنه يدعم نطاق تكبير غير مسبوق يبلغ 200 مرة، مما يساعد المستخدمين على التقاط أي شيء بغض النظر عن المسافة. يوفر محرك صور True-Chroma أعلى دقة ممكنة للألوان، مما يؤدي إلى إنشاء صور تعكس ما تراه العين البشرية. يستخدم نظام استشعار الضوء المحيط مستشعرًا متعدد الطيف من 10 قنوات، مقترنًا بمعايرة الألوان لأكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني العريض P3، لتحسين قدرته على اكتشاف الضوء المحيط ومتوسط دقة تدرج الألوان بنسبة 50٪ و 20٪ على التوالي.

في سيناريوهات الإضاءة المنخفضة، تظهر الصور أكثر إشراقًا وأكثر تفصيلاً. تلتقط تقنية Super HDR 28٪ ضوء أكثر من النطاق الديناميكي لأداء أفضل بإضاءات منخفضة في الخلفية. يدعم هاتف HUAWEI P50 Pro تسجيل الفيديو بدقة 4K عبر النطاق البؤري الكامل. يساعد حل تثبيت الصورة AIS Pro الجديد كليًا المستخدمين على التقاط مقاطع فيديو ثابتة محمولة بسهولة، بينما تعد تقنية AI cinemagraph المدعمة بالذكاء الاصطناعي رائعة للقطات الإبداعية التي تعرض حركات بسيطة. فلسفة تصميم نقية وأنيقة مع تصميم الكاميرا المزدوجة المصفوفة – Dual-Matrix Camera Design يقدم هاتف HUAWEI P50 Pro تصميمًا جديدًا بالكامل للكاميرا ذات المصفوفة المزدوجة. يأتي هيكل الحلقة المزدوجة في شكل كلاسيكي فوري، يرمز إلى الإمكانيات اللانهائية لكاميرا الهاتف الذكي. كما يأتي الهاتف بشاشة أكبر وبطارية أكبر، بينما يظل وزنه خفيف وحجمه أصغر. يحتوي هاتف HUAWEI P50 Pro على شاشة ثلاثية الأبعاد من الزجاج المنحني True-Chroma مقاس 6.6 بوصة مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز وكاميرا واحدة غير مزعجة في منتصف الشاشة لضمان تجربة مشاهدة غامرة. مقاومة الغبار والماء، وكلا الهاتفين مزودان بسماعات استريو مزدوجة. أداء جديد يحقق هاتف HUAWEI P50 Pro توازنًا مثاليًا بين عمر البطارية وسرعة الشحن. يشتمل الهاتف على بطارية تبلغ 4360 مللي أمبير في الساعة في هيكله النحيف الذي يبلغ سمكه 8.5 ملم فقط، بينما يدعم أيضًا شحن هواوي فائق السرعة بقدرة 66 واط وشحن HUAWEI SuperCharge اللاسلكي بقدرة 50 واط. ميزات الجهاز الفائق بإلهام جديد يتم تشغيل هاتف HUAWEI P50 Pro بواسطة واجهة المستخدم EMUI 12 المبتكرة والمزودة بمظهر نظيف وأنيق. يعد التحكم في أجهزة متعددة في وقت واحد أمرًا سهلاً مثل التحكم في جهاز واحد فقط، وذلك بفضل ميزات الجهاز الفائق – Super Device.

تتيح علامة التبويب Device+ في لوحة التحكم للمستخدمين التحكم بسهولة أو إعداد ميزة Multi-Screen Collaboration – العرض على عدة شاشات مع الأجهزة الأخرى، مثل تلفاز HUAWEI Vision وسماعات FreeBuds وجهاز MatePad الوحي وحاسوب MateBook المحمول . باستخدام نظام الملفات الموزعة، يمكن لهاتف HUAWEI P50 Pro أيضًا العمل كوحدة تخزين خارجية متصلة لاسلكيًا بجهاز الحاسوب ، مما يعني أنه يمكنك الوصول إلى الملفات التي تريدها بسهولة أكبر من أي وقت مضى. باستخدام هاتف HUAWEI P50 Pro، يمكن للمستخدمين أيضًا تحويل مكالمات MeeTime إلى تلفاز HUAWEI Vision الذكي وإجراء المكالمة من خلال الاستفادة من الشاشة الكبيرة والكاميرا ومكبرات الصوت. يجلب هاتف HUAWEI P50 Pocket ابتكارات جمالية وتقنية إلى المجال يمكن طي هاتف HUAWEI P50 Pocket بسلاسة إلى جسم فائق النحافة وخفيف الوزن، مما يجعل حمله ممتعًا. يعتبر الجيل الجديد من المفصلات متعددة الأبعاد ترقية كاملة عن سابقتها، وتتميز بنصف قطر أقصر.









إلى جانب تصميم الرفع متعدد الأبعاد الحصري، فإنه يسمح للهاتف بأن يكون أقل نحافة وينتج عن شاشة أكثر سلاسة عند فتحه. يلتقط الجزء الخلفي من الجهاز ظلال الأرض وملمسها، والتي تنبض بالحياة من خلال تصميم النحت الدقيق ثلاثي الأبعاد المتقدم على النسخة البيضاء من الهاتف. تضافرت جهود هواوي مع مصمم الأزياء الراقية، إيريس فان هيربن، في تعاون عبر القطاعات لإنشاء نسخة هاتف HUAWEI P50 Pocket Premium Edition. اختراق جديد لـ HUAWEI IMAGETM يدعم هاتف HUAWEI P50 Pocket التكنولوجيا المبتكرة تمامًا التي ظهرت لأول مرة مع هاتف HUAWEI P50 Pro بما في ذلك محرك الصور True-Chroma و HUAWEI XD Optics. تتمثل إحدى الميزات الرئيسية في صورة السيلفي مع الكاميرا الخلفية: فهي تستخدم خوارزميات الصور الشخصية ومستشعر الكاميرا الكبيرة لتعزيز أداء الإضاءة المنخفضة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور سيلفي فائقة الجودة وأكثر جاذبية. تجمع كاميرا HUAWEI Ultra Spectrum Camera في هاتف HUAWEI P50 Pocket بين الأجهزة والبرامج القوية، بالإضافة إلى تعديل أكثر من 2000 لون عبر التدرج اللوني P3 الكامل ، للسماح للمستخدمين بالتقاط ما يرونه بدقة. باستخدام ميزة Ultra Spectrum Fluorescence Photography ، يمكن للهاتف أيضًا التقاط المحتوى والتفاصيل التي لا تراها العين البشرية. كما يقدم نظام الكشف عن واقي الشمس لأول مرة. يمكن الوصول إليها عبر تطبيق Mirror، هذه الميزة سهلة الاستخدام تصور انتشار واقي الشمس على الجلد لمساعدة المستخدمين في البحث عن البقع المكشوفة وتجنب الإصابة بحروق الشمس. تفاعلات مبتكرة مع شاشة الغطاء الذكي تدعم شاشة غطاء HUAWEI P50 Pocket عرض الإخطارات والجدول الزمني والتقويم والموسيقى والطقس والتحكم في الميزات الأخرى. تتوفر مجموعة من السمات النابضة بالحياة، بحيث يمكن للمستخدمين تخصيص تجربة تفاعل شاشة الغلاف الخاصة بهم. يتدفق المحتوى والخدمات بسلاسة بين كلتا الشاشتين ويمكن للمستخدمين الوصول إلى الكاميرا من شاشة الغطاء؟ يتوفر متجر AppGallery الموثوق به والمبتكر والآمن على هاتفي HUAWEI P50 Pro و HUAWEI P50 Pocket حيث يمكن للمستخدمين تنزيل مجموعة واسعة من التطبيقات عالية الجودة. تطبيق Petal One مع هاتف HUAWEI P50 Pro Pocket HUAWEI P50: Petal One عبارة عن حزمة اشتراك الكل في واحد لجعل حياتك أفضل، بما في ذلك خدمات Mobile Cloud والفيديو والموسيقى والمزيد من الخدمات القادمة. يوفر تطبيق Petal One خدمة عضوية متعددة السيناريوهات ويمكن دعمها على أجهزة متعددة بما في ذلك هواتف هواوي المحمولة والأجهزة اللوحية الذكية القابلة للارتداء. عند شراء هاتف HUAWEI P50، يمكنك الآن الاستفادة مما يلي: • اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في موسيقى HUAWEI Music • اشتراك HUAWEI Video مجاني لمدة 6 أشهر VIP • سحابة HUAWEI Mobile Cloud سعة 200 جيجابايت سعة تخزين مجانية لمدة شهر واحد / أو 200 جيجابايت خصم 40٪ عند الاشتراك لمدة عام / أو خصم 2 تيرابايت بنسبة 50٪ عند الاشتراك لمدة عام الطلبات المسبقة والسعر والتوفر في الإمارات العربية المتحدة: سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pro بلمسات نهائية رائعة باللون الذهبي Cocoa Gold والأسود Golden Black بسعر 3,999 درهم إماراتي. وسيبدأ الطلب المسبق في الإمارات العربية المتحدة اعتباراً من 27 يناير ليضم هدايا بقيمة 1,359 درهم إماراتي هي ساعةHUAWEI WATCH GT2 Pro وحزمة اشتراك مجاني في Petal One، وضمان لمدة عام (دعم متعدد البلدان) وخدمات VIP الأخرى مثل خدمة من الباب إلى الباب، وخدمة الأفلام المجانية مرتين والنقش بالليزر لمرة واحدة.

سيتوفر هاتف HUAWEI P50 Pocket باللون الأبيض بسعر 5,099 درهم إماراتي وHUAWEI P50 Pocket Premium Edition بسعر 6,299 درهم إماراتي. وسيبدأ الطلب المسبق اعتباراً من 3 فبراير مع هدايا بقيمة 1,959 درهم إماراتي هي ساعة HUAWEI WATCH 3 وحزمة الاشتراك المجانيPetal One وضمان لمدة عام (دعم متعدد البلدان) وخدمات VIP الأخرى مثل خدمة من الباب إلى الباب والنقش بالليزر لمرة واحدة. ستتوفر الهواتف الرائدة الجديدة لتسجيل الطلبات المسبقة من متجر هواوي الإلكتروني ومتاجر تجربة هواوي ولدى متاجر محددة.