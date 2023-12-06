هواوي تكشف عن موعد إطلاق أكبر أجهزتها اللوحية

يستعد عملاق التكنولوجيا الصيني “هواوي”، لإطلاق عدد من منتجاته الجديدة في الأسواق، في حفل عالمي الثلاثاء المقبل يعقد في مدينة دبي.

ومن أبرز المنتجات الجديدة، التي تستعد شركة “هواوي” لطرحها في الأسواق، هو الجهاز اللوحي “MatePad Pro 13.2″، الذي يطرح بشاشة قياسها 13.2 بوصة، وعدد من التقنيات المبتكرة، ليعد أكبر جهاز لوحي تقدمه “هواوي” حتى الآن ما يؤكد أن عملاق التكنولوجيا الصيني، يضاعف جهوده في تطوير، وابتكار الأجهزة اللوحية.

بدأ العد التنازلي للابتكار الرائد. استمتع بتجربة عالم ينكشف فيه جوهر الجمال يوم 12 ديسمبر.#Huawei #ComingSoon #CreationOfBeauty pic.twitter.com/CqdfsDfYiD — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) December 4, 2023

وتطرح “هواوي”، جهازها اللوحي الجديد “MatePad Pro 13.2″، في الذكرى العاشرة لإصدار أول جهاز لوحي من إنتاجها، وقد بلغت مبيعات شركة “هواوي” من الأجهزة اللوحية خارج الصين 100 مليون جهاز.

مزايا الأجهزة اللوحية من إنتاج هواوي

ابتكرت شركة “هواوي”، عدة مزايا للأجهزة اللوحية، باعتبارها أجهزة ترفيهية، لهذا أنتجت سلسلة “MediaPad M”، بعدة ميزات سمعية، وبصرية متطورة، لتعزيز مبيعاتها من الأجهزة اللوحية.

ثم واصلت “هواوي”، تطوير أجهزتها اللوحية، بإضافة عدد من الأدوات المكتبية، والأدوات الإنتاجية المستخدمة أثناء التنقل، مثل: مزية “App Multiplier”، في جهاز “MediaPad M6″، ومزية “Multi-Screen Collaboration”، في جهاز”MatePad Pro 10.8”.

كما أضافت “هواوي” عدة تطبيقات مبتكرة مثل ” PC Application Engine”، و”HUAWEI Notes”، لجهاز ” MatePad Pro 11″، الذي زودته بهوائي خفي ساعد في تحسين أداء الإشارة.

بينما قدمت “هواوي” جهازها ” MatePad Pro”، بشاشة قياس 12.6 بوصة، وتصميما فريدا من نوعه.

وفي كل هذه الأجهزة اللوحية، حرصت شركة “هواوي” على ترقية إمكانيات عرض وصوت الوسائط، لتوفير مستوى جديد من المتعة لمستخدميها.