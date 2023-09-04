هواوي تفتتح مركز بيانات سحابي بالسعودية

قالت هواوي عملاق التكنولوجيا الصيني إنها افتتحت مركز بيانات سحابي في السعودية، في محاولة لتنمية عروض خدماتها عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

مركز البيانات السحابية في الرياض، هو المركز الثلاثين لشركة هواوي في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر أن يدعم الخدمات الحكومية للسعودية، ويسمح بتطبيقات الذكاء الاصطناعي ونماذج اللغة باللغة العربية.

وقال ستيفن يي، الرئيس الإقليمي للشركة، إن تنفيذ سحابة هواوي يعد جسرا سيجلب شركات صينية أخرى إلى المملكة العربية السعودية، ما سيسهم في تطوير الاقتصاد الرقمي للبلاد.

ومن المتوقع أن يساعد المركز السحابي شركة هواوي في إطلاق 68 خدمة جديدة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، فضلا عن تغطية جميع الشبكات الحالية التي تعمل عن طريق مشغلي Zain و STCو Mobily.

‎إطلاق المركز السحابي في الرياض يعتمد على اتفاق تعاون تم التوقيع عليه في نهاية عام 2022 بين هواوي وحكومة المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى زيادة الاستثمارات في هذه التكنولوجيا.