هواوي تعلن عن أول جهاز لقياس ضغط الدم في ساعة معصم

تتميز الساعة الجديدة بقياس دقيق لضغط الدم، وتحليل تخطيط كهربية القلب (ECG)، وميزات إدارة صحية شاملة بتصميم أنيق

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين (BG) اليوم عن إطلاق ساعة هواوي ووتش دي HUAWEI WATCH D – الجديدة كليًا، وهي عبارة عن أول جهاز لتحليل تخطيط كهربية القلب (ECG) وقياس ضغط الدم على المعصم .

توفر ساعة HUAWEI WATCH D الراحة في مراقبة صحة المستهلكين من على معصمهم، من خلال تحليل مخطط كهربية القلب ومراقبة ضغط الدم في أي مكان و في الوقت الفعلي. ساعة HUAWEI WATCH D خفيفة الوزن حيث تزن 40.9 جرامًا فقط. تحتوي الساعة على أوضاع تمارين متعددة ووظائف مراقبة صحية. تستخدم ساعة HUAWEI WATCH D أيضًا مضخة صغيرة لقياس ضغط الدم بدقة في أي وقت وفي أي مكان.

ساعة HUAWEI WATCH D متوافقة مع أجهزة هواوي بالإضافة إلى أجهزة Android و iOS الأخرى. ستكون متاحة في الامارات ابتداءً من 24 يونيو بسعر 1599 درهم إماراتي في متاجر Huawei Experience وعلى موقع الويب الرسمي لشركة هواوي وتجار التجزئة المختارين.

توفر الأجهزة المبتكرة قياسًا دقيقًا لضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا في جميع أنحاء العالم، حيث يحتاج مليارات الأشخاص إلى مراقبة ضغط الدم عن كثب، إلى جانب الأدوية طويلة الأمد. الإنجاز الكبير الذي حققته ساعة HUAWEI WATCH D هو أنها تدعم قياس ضغط الدم الدقيق ومراقبته في أي مكان في الوقت الفعلي.

غالبًا ما تتأثر دقة قياس ضغط الدم بالضيق وموضع الجهاز على معصم الساعات الذكية التقليدية. بفضل مستشعر الضغط عالي الدقة ودائرة التحكم في ضغط التغذية المرتدة والمجرى الهوائي منخفض التدفق لجهاز HUAWEI WATCH D، يمكن لنظام قياس الضغط الدقيق الحفاظ على خطأ قياس الضغط في حدود 3 ± مم زئبق.